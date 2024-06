Профилактика морщин и больше сияния: какие продукты полезно есть для молодости кожи

Дерматолог может предоставить профессиональный совет по уходу за кожей и подобрать индивидуальные средства для достижения оптимальных результатов. Но чтобы лучше сохранять молодость вашей кожи очень важно отрегулировать ваше питание.

В сбалансированное меню нужно включить здоровую пищу, такую как фрукты и овощи, рыбу и полезное масло, а также не забывать об употреблении воды и здоровом сне. Какие продукты полезно потреблять для молодости кожи по мнению дерматологов, пишет Eat This Not That.

Морепродукты

Морепродукты, такие как лосось и креветки, являются отличным источником жирных кислот омега-3, которые способствуют сохранению здоровья кожи и поддержанию ее молодежного вида. Они содержат также большое количество белка и цинка, что способствует регенерации клеток кожи и сохранению ее эластичности.

Базилик

Базилик очень популярна приправа и часто используется в соусе песто. Он содержит соединение под названием апигенин, которое по исследованиям увеличивает активацию генов восстановления ДНК после воздействия ультрафиолетового излучения.

Киви

Киви – это отличный источник витамина С, который способствует производству коллагена, необходимого для здоровья кожи. Кроме того, высокая концентрация антиоксидантов в киве помогает бороться со старением кожи и снижает влияние вредных внешних факторов.

Куркума

Куркума, отличный ингредиент в индийской кухне, содержит мощное соединение под названием куркумин, которое, по исследованиям, защищает коллаген от повреждений от ультрафиолетового излучения.

Зеленый чай

Полифенолы – мощные антиоксиданты, которые находятся во фруктах и напитках растительного происхождения, таких как фруктовые соки, чай, кофе и красное вино. Исследования показали, что вместе с солнцезащитным кремом полифенолы могут защищать кожу от ультрафиолетового излучения, а также способствовать уменьшению морщин и повышению эластичности кожи.

Зеленый коктейль

Зеленый сок из такой листовой зелени, как огурец, шпинат, петрушка, капуста и яблоко с добавлением лимона, например, быстро увлажняет кожу и стимулирует лимфодренаж, помогая уменьшить отеки и придать коже сияние! Кроме того, это полезно для сухой кожи, поскольку насыщает ее кислородом и оживляет.

В свою очередь капуста и шпинат содержат хлорофилл и коэнзим Q10, защищающий кожу от канцерогенов, вызывающих старение клеток.

Кефир

Кефир содержит полезные пробиотические бактерии, способствующие здоровью кишечника и могут улучшить состояние кожи. Регулярное потребление кефира может помочь сберечь здоровый баланс микрофлоры кожи и улучшить ее внешний вид.

Коллагеновые добавки/напитки

Коллагеновые добавки стали популярны благодаря своим полезным свойствам для кожи и здоровья. Они содержат коллаген, белок, необходимый для сохранения упругости и гладкости кожи. Регулярное употребление коллагеновых добавок может способствовать уменьшению морщин, улучшению текстуры кожи и поддержанию ее молодежного вида.

Овсянка

Овсяная крупа является отличным источником клетчатки и обладает пребиотическими свойствами, поддерживающими здоровье кишечника. Пребиотики, стимулирующие развитие полезных микроорганизмов в кишечнике, производят короткоцепочечные жирные кислоты, повышающие стойкость слизистой и кожного барьера. Снижение качества кожи – лишь один из симптомов, который может указывать на необходимость употребления больше пребиотиков.

