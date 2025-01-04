Прорыв в медицине: ученые Южной Кореи разработали инновационный препарат для восстановления сломанных костей
Ученые Пхоханского университета науки и технологии PosTech, Южная Корея, разработали инъекционный адгезивный гидрогель, использующий видимый свет в лечении костных дефектов. Разработанный учеными гидрогель делает ненужными костные трансплантаты, причем последние значительно дороже препарата, работающего с помощью только света.
Это революционная инновация, пишет HospiMedica International. Дефекты костей, которые могут возникать в результате травм, инфекций или врожденных заболеваний, становятся все более распространенными, особенно среди стареющего населения. Однако современные методы лечения "часто не достигают адгезии и восстановления кости".
"Инъекционная гидрогелевая система для регенерации костей, разработанная нашей исследовательской группой, является инновационной альтернативой обычным методам лечения заболеваний костей и значительно усовершенствует технологию регенерации костной ткани", - цитирует издание профессора Хюн Джун Ча, возглавлявшего исследовательскую группу.
Разработанный учеными гидрогель обеспечивает как адгезию (т.е. надлежащее "слепление" частиц), так и минерализацию проблемной кости. Причем механизм гидрогеля активируется видимым светом, который "безопасен для тканей человека", подчеркивает издание.
То есть сам свет запускает процесс адгезии, одновременно вызывая образование аморфного фосфата кальция – минерала, необходимого для укрепления и роста костей.
Доклинические испытания на животных моделях с дефектами бедренной кости (рисунок ниже) продемонстрировали эффективность нового препарата. После введения в места дефектов гель успешно способствовал адгезии. Другие составляющие препарата предоставляли необходимые минералы, восстанавливающие костную ткань, и способствовали заживлению.
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