Простое упражнение, которое меняет жизнь: все, что стоит знать о приседаниях

Среди огромного выбора физических упражнений приседания занимают особое место, ведь их польза для здоровья подтверждена наукой. Они не только укрепляют мышцы и улучшают осанку, но и оказывают положительное влияние на работу мозга, способствуют профилактике деменции и повышают плотность костей.

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Приседания доступны для выполнения где угодно и не требуют специального оборудования, что делает их идеальным выбором для каждого. Издание eatthis.com рассказывает, как именно это простое упражнение может изменить вашу жизнь к лучшему.

Приседания как естественная альтернатива сиденью

Интересное исследование, проведенное Университетом Южной Калифорнии, рассмотрело образ жизни охотников-собирателей из Танзании, которые проводят до 9-10 часов ежедневно в состоянии покоя. Несмотря на это, они почти не страдают от болезней, связанных с малоподвижностью, типичными для западного мира. Их секрет состоит в том, что вместо длительного сиденья они отдыхают в положении приседания или стояния на коленях.

Влияние приседаний на мышцы и осанку

Приседания обычно ассоциируются с ягодичными мышцами, но их влияние гораздо шире. Они укрепляют мышцы коры: пресс, косые мышцы, поперечные мышцы живота и мышцы, поддерживающие позвоночник. Согласно исследованию в The Journal of Human Kinetics, приседания активируют мышцы позвоночника в четыре раза эффективнее, чем популярное упражнение "планка". Это способствует улучшению осанки и помогает бороться с влиянием силы тяжести.

Улучшение когнитивных функций

Упражнения положительно влияют на мозг, и приседания – не исключение. Как объясняет профессор Дэмиан Бейли из Университета Южного Уэльса, это упражнение улучшает кровоснабжение мозга. Он рекомендует выполнять приседания по 3-5 минут трижды в неделю, что, по мнению исследователя, более эффективно для мозга, чем упражнения в стабильном темпе.

Увеличение спортивных возможностей

Приседания повышают взрывную силу, скорость и общие спортивные показатели. По данным Journal of Sports Science & Medicine, восьминедельная программа прыжков в приседании позволила спортсменам значительно улучшить свои результаты в беге и других физических упражнениях.

Поддержка здоровья костей

Приседания не только укрепляют мышцы, но и положительно влияют на плотность костной ткани, что особенно важно для пожилых людей. Исследование показало, что у женщин с остеопорозом, выполнявших приседания в течение 12 недель, плотность костей позвоночника увеличилась на 4,9%, а шейки бедра – на 2,9%.

Невероятные преимущества для мозга

Мышцы ног – самые большие в человеческом теле, и привлекающие их упражнения стимулируют мозг к созданию новых нервных клеток. Это помогает адаптироваться, учиться и бороться со стрессом. Как утверждает исследователь Рафаэлла Адами из Университета Милана, физическая активность является основой поддержки нейрологического здоровья.

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