Еще раз про Нидерланды.

Простите, но это реально п*здец. Я такой скорости роста не видел. За 11 дней рост в 19 раз. Вы вообще представляете, что будет в Украине ????

11 дней назад число случаев 538 , сегодня 10283. Население страны 17 млн человек.

В стране уже сделано 17 млн прививок. Полностью вакцинировано 7 млн человек. И не смотря на это такой сумасшедший взлет.

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А теперь вернемся к Украине. У нас на 40 млн человек сделано 3,5 млн прививок, полностью вакцинировано 1,2 млн.

Вы вообще представляете какой это будет п*здец ??? Я в апреле-мае не мог себе в страшном сне представить такой график. Я не думал что вирус окажется такой заразный.

А теперь я еще раз обращаюсь к чиновникам. Если такая скорость инфицирования будет в Украине, а это очень скоро случится, больницы за неделю заполнятся. И на вторую неделю люди будут умирать под стенами больниц.

Вы, патологические идиоты, если не понимаете масштабов катастрофы которая приближаются. Сейчас, пока осталось немного времени, надо ВСЕ ВАКЦИНЫ НАПРАВИТЬ ДЛЯ СТАРИКОВ И ГРУПП РИСКА.

В противном случае через 1-2 недели больницы просто будут перегружены и придется вводить такой жесткий карантин, который только можно придумать.

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