Прислали мне "табличку сравнения эффективности разных вакцин", где у Спутника самая высокая "эффективность". Типа все подтверждено документально, все цифры доказаны.

Ну не знаю, может и вправду доказаны, но цимес в том, что это РАЗНЫЕ цифры, говорящие о разном.

Вот как определялась эффективность вакцин Файзер, Астра-зенека и прочих, чтобы вы понимали?

А определялась она так. 20000 добровольцев получали вакцину, а 20000 добровольцев получали физраствор под видом вакцны. И дальше все они жили своей обычной жизнью. А через три месяца смотрели, сколько народу заболело в обеих группах. Если среди привитых заболевших было на 90% меньше, значит эффективность вакцины - 90%. Точно также определялись побочки.

Это и есть та самая "третья фаза испытаний", о которой сейчас так модно писать.

А как определяли эффективность спутника? Укололи 20 человек, у 19 из них потом нашли антитела. Значит эффективность - 95%. Третьей фазы вообще не было!

Чуете разницу? Если не чуете, объясню еще раз. "Наличие антител" не равно "Наличие иммунитета". У любого переболевшего столбняком, к примеру, 100% будут антитела к столбняку. А иммунитета не будет. Любой выздоровевший может тут же заболеть повторно.

Именно поэтому Россия и объявила о получении вакцины раньше всех. Вакцина в тот момент у всех тоже уже была, но все ждали эти три месяца, чтобы оценить эффективнось и безоапасность. А Россия себе эффективность нарисовала уже в момент прививки.

Поэтому реальная эффективность Спутника - вообще не известна. Ну то есть не была известна в момент объявления о "получении Российской вакцины", сейчас, когда есть статистика по московским больницам уже понятно, что наличие антител после Спутника не очень-то и мешает заболеть. Случаев заболевших среди привитых - выше крыши. Вот даже привитый ступником президент Аргентны заболел... О побочках я уж молчу.

Вы обратили внимание, как в последнее время резко подскочила шумиха о "Великой российской вакцине Спутник". Сам путин вон даже сравнил ее с автоматом Калашникова по влиянию в мире.

И это ж-ж-ж-ж неспроста.

Потому как, если вы не заметили, резко сворачиваются переговоры о поставке Спутника в другие страны. А те контракты, что уже были заключены, под разными благовидными предлогами расторгаются. Словения, Аргентина, Бразилия... об Индии уже речь не идет.

Вы что думаете, почему Россия так "лоханулась" в Словакии, поставив туда "не тот препарат". Да потому что не "лоханулась", а "выкрутилась".

Одно дело, когда, как это было в Словакии, вместо завяленного препарата приезжает другой. Это всего лишь навсего "ошибка логистики", каких полно на каждом шагу. Да, идиотская, да мегакрупная,да, убившая всё доверие, но именно - ошибка логистики... После которой можно продолжать кричать: "Наша вакцина все равно лучшая!"

И совсем другое, когда становится понятно, что под видом вакцины российское правительсво продает плацебо. Это уже не логическая ошибка, а системное наипательство на госуровне, после чего выкрики: "Наша вакцина лучшая!" ничего кроме смеха вызывать не будут.

Так что разумнее все действующие контракты похерить под разными благовидными предлогами и кричать еще громче, что мы лучшие. Что, собственно, и происходит.

Ну в заключение, бонус для тех, кто прочитал до конца. Секретная формула определения реальной эффективности российской вакцины.

100 - "заявленный процент эффективности" = "реальная эффективность.

Признаюсь, формула грубая, прикидочная и не очень точная. Но порядок на выходе будет как раз самый тот!

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