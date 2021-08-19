Штам коронавірусу "Дельта" все активніше поширюється Україною, кількість нових хворих на COVID-19 зростає. Вже восени очікуємо на нову хвилю захворюваності.

Єдиний спосіб вберегти себе та близьких від важких наслідків коронавірусної хвороби, а також підтримати наших медиків, які продовжують рятувати життя – це щепитися від COVID-19.

Розуміємо, що літо добігає кінця, попереду святкові вихідні, які хочеться використати для поїздок до рідних та відпочинку.

Тому, якщо ви збираєтесь у відпустку, зробіть щеплення вже зараз, не відкладайте вакцинацію на потім. Захистіть себе вчасно! Якщо вже щепилися першою дозою, не забудьте зробити другу, не відкладайте на “після свят”! Вакцини достатньо, центри та пункти щеплень працюють у кожному куточку України, навіть у вихідні дні.

Видео дня

Часу, щоб захиститись вже обмаль, тож не зволікайте! Лише разом ми можемо перемогти COVID-19 та повернутись до звичного життя!

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