Постковід.

Спробую максимально просто пояснити складні речі, бо тема зараз є не менш актуальною за сам ковід.

Що це таке?

Простішими словами - це стан, який виник після перенесеного ковіду.

Він має багато різних відхилень від нормального стану, в якому був наш організм до хвороби.

Через те, що вірус уражає різні органи та системи органів, у нас виникає дуже багато нових скарг, які змушують нас звертатись до різних вузьких спеціалістів медиків.

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Сімейні лікарі на жаль не готові до таких нових викликів, бо раніше не стикались з такими захворюваннями.

Що найчастіше турбує пацієнтів?

1. Зміна смаку чи нюху. Насправді - це наслідок впливу вірусу на нашу центральну нервову систему (наш мозок). Ефективних ліків для усуненя цих проблем поки не існує, тому найчастіше медики у всьому світі радять чекати поки смак та нюх самостійно відновляться. Усі спроби вплинути на прискорення відновлення - це поки не доказова медицина. Знаю що методів з‘явилось вже з десяток. Ця проблема дійсно викликає серйозний дискомфорт у багатьох пацієнтів, але не загрожує вашому життю.

2. Проблеми з пам‘ятю і орієнтацією в просторі виникають також за рахунок впливу вірусу на наш мозок. Цією проблемою найкраще займаються лікарі невропатологи. Вони призначають відповідні ліки, хоча ми розуміємо, що досвід лікування таких розладів у світі поки ще дуже обмежений.

3. Депресія. Цей діагноз має встановлювати фаховий лікар психіатр, а не інтернет. І якщо дійсно діагноз підтверджується саме лікар і тільки лікар порекомендує вам кваліфіковане лікування. Основним моментом є те що вам не потрібно займатись самодіагностикою та не приймати ліків без консультації спеціаліста.

4. Підвищення артеріального тиску. Простішими словами гіпертонія. З цією проблемою може впоратись і сімейний лікар, але деколи варто звернутись за допомогою до кардіолога, якщо сімейному лікарю не вдається стабілізувати ваш артеріальний тиск. Важливим моментом є пошук причини підняття тиску. Причин є багато і може бути декілька олночасно - звуження судин, підвищення рівня сечової кислоти, порушення роботи нирок та печінки, серцеві проблеми, порушення роботи наднирників, порушення обміну речовин (метаболічний синдром), прийом ліків (найчастіше стероїдних гормонів), зайва вага. Тому знайшовши причину ви швидше зможете "вирівняти і стабілізувати" свій тиск і повернутись до звичного життя. Інсульт та інфаркт міокарда часто є наслідками відсутності лікування високого тиску, це дуже небезпечні ускладнення, які можуть призвести до незворотніх змін та втрати життя.

5. Старт цукрового діабету. Цією проблемою у нашій країні займаються ендокринологи. Чому так часто після ковіду у нас показники гоюкози різко зростають? Найчастішою причиною є прийом глюкокортикостероїдів, які часто є життєво необхідними для пацієнта (дексаметазон, медрол, метипред, солумедрол). Якщо лікар вибере вірну тактику лікування і пацієнт виконує призначення, то рівень глюкози може повернутись до норми. Тобто ця проблема не є завжди пожиттєвою. Рекомендую усім хто переніс ковід хоча б раз в кілька місяців контролювати рівень глюкози(можна глюкометром).

6. Порушення серцевого ритму. Виникає найчастіше через міокардит (запалення міокарда). З такою проблемою краще звертатись до кардіолога. Деколи потрібна консультація кардіохірурга. Основна рекомендація не нехтувати візитом до лікаря і не займатись самолікуванням.

7. Біль в шлунку через загострення гастродуоденіту (простішими словами запалення слизової шлунку) та порушення травлення їжі. Такі скарги часто виникають на фоні прийому різних ліків та при важких формах ковіду. Тут вам допоможе гастроентеролог. Прийом антибактерійний тимчасово також може спричинити діарею або запалення кишківника. Але під контролем лікаря ці проблеми минають за кілька тижнів.

8. Кандидоз (грибкова інфекція) часто є наслідком прийому кортикостероїдів та антибактерійних препаратів. Сімейний лікар порадить вам правильне лікування.

9. Погіршення зору. Проблема може мати різні причини, але тут однозначно відразу потрібно звернутись до офтальмолога.

10. Порушення роботи печінки. Ми часто бачимо це по лабораторних аналізах під час цитокінового шторму - підняття алт, аст, ггт і падіння тромбоцитів у загальному аналізі крові. Найчастіше робота печінки самостійно відновлюється через 3-4 тижні після ковіду. Деколи пацієнту лікарі призначають гепатопротектори. Гепатолог та гастроентеролог - це ті лікарі, які займаються лікуванням вашої печінки.

11. Тромбоутворення. Дуже часте ускладнення ковіду, тому важливо після ковіду контролювати такі аналізи, як коагулограма та ддимери. Проблемами тромбоутворення займаються кардіологи та судинні хірурги.

12. Дисгормональні проблеми у жінок, які часто призводять до зміни менструального циклу - в цьому випадку вам варта звернутись до гінеколога.

13. Зниження лібідо чи зниження ерекції у чоловіків - вам допоможе уролог-андролог.

14. Підняття рівня сечової кислоти (можливий початок подагри). Тут має допомогти ревматолог чи інший терапевт. Бажано контролювати свій рівень сечової кислоти, особливо коли у вас є зайва вага. Надлишок сечової кислоти може спричинити до появи камінців у нирках та подагричного артриту (запалення суглобів).

15. Поява набряків та болю в суглобах - артрит. Це також досить часте ускладнення ковіду і найфаховіше діагностувати та лікувати це ускладнення вам допоможе ревматолог.

16. Якщо ви почали втрачати слух, тоді вам необхідно терміново звернутись до лора.

17. Проблемою номер один, яку ми поки не згадували є ураження легень - фіброз. Найчастіше це наслідок важкого ковіду. Такими пацієнтами має займатись пульмунолог. Є пацієнти, які потребують тривалої реабілітації, а деколи і трансплантації легень.

18. Відчуття страху, особливо через ймовірне повторне зараження або через ймовіне зараження вірусом і не тільки по відношенню до себе, але й до членів родини. В даній ситуації вам має допомогти психолог.

19. Надмірне бажання вивчити проблему ковіду, яка призводить до постійного пошуку інформації в інтернеті і в знайомих, що також психологічно виснажує.

20. Порушення роботи нирок - ниркова недостатність також деколи може бути наслідком ковіду. Тому важливо виконувати ниркові проби періодично, щоб не пропустити проблему, а саме сечовину, креатинін, сечову кислоту.

21. Приєднання бактерійних інфекціій через 10-14 днів чи пізніше після ковіду. Тут важливим є вчасний контроль таких аналізів, як црп (ц реактивний протеїн, прокальцитонін, загальний аналіз крові) та контроль температури тіла, яка є частим сигналом початку проблеми.

22. Загострення алергічних реакцій. Тут основним у діагностіці є виконання аналізу igE загальний, якщо показник в нормі бажано виконати тест скринінг на антинуклеарні антитіла, щоб виключити системні захворювання сполучної тканини і звернутись до ревматолога.

23. Загострення аутоімунного тиреоїдиту - запалення щитоподібної залози і зниження або підвищення її функції. У такому випадку потрібно звернутись до ендокринолога та здати аналізи на визначення рівня гормонів (важливо виконати окрім ттг, вільний T4 такі тести, як анти-тпо, анти-тг, антитіла до рецепторів ттг).

Я думаю, що 23 пункти різних ускладнень ковіду як мінімум дають вам можливість мої читачі зрозуміти складність цього питання і навіть самого терміну - постковід, який звичайно, що є умовним.

Часто в одного пацієнта може відразу бути більше 10 пунктів одночасно, тому медичний менеджемент часто буває дуже складним і ви тепер розумієте, що сімейному лікарю часто є дуже важко вирішити усі проблеми пацієнта за короткий проміжок часу, а деколи це просто не можливо.

Усі знання по веденню таких пацієнтів є також новими для багатьох медиків, тому потрібно набратись терпіння і крок за кроком долати пункт за пунктом повертаючи втрачене здоров‘я!

Оптимістичним є факт, що наш організм є мега складною системою, яка має здатність до самовідновлення, тому він має шанс навіть без втручання медиків відновитись самостійно, але якщо зміни після хвороби є надто серйозні не потрібно сподіватись на чудо, а відразу звернутись до лікарів за допомогою і виконувати їхні рекомендації сумлінно - це єдиний шлях до подолання постковіду.

Немає універсальної таблетки чи крапельниці для того, щоб ви забули, що таке постковід, тому не шукайте легких шляхів, вони тут часто ведуть у каліцтво і реанімацію, а не на ваш олімп здоров‘я.

Ще раз усім нагадую, що ваше здоров‘я - це ваша відповідальність, не думайте, що ми лікарі чарівники, краще почніть дбати про свій організм вже сьогодні і повірте ви зекономите дуже багато часу на медиків, коштів на медикаменти, нервів на гугління в інтернеті і будете легко і з задоволенням реалізовувати свої мрії!

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