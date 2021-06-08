В Индии рассказали, люди какого возраста чаще всего болеют "черным грибком"
Грибковое заболевание мукормикоз, известное как "черный грибок", наиболее часто атакует организм людей старше 40 лет, страдающих диабетом. Также высока вероятность получить инфекцию вследствие перенесения коронавируса COVID-19.
На сегодня несколько штатов Индии переживают массовые случаи заражения "черным грибком", в штате Бихар врачи практически истощили запасы лекарств. Об этом сообщило издание The Indian Express, ссылаясь на министра здравоохранения страны.
"У нас в штате зарегистрировано около 1500 случаев мукормикоза. Из них зафиксировано около 100 смертей из-за этой грибковой инфекции. Помимо KGMU в Лакхнау, несколько других больниц, в том числе несколько частных, SGPGI и Ram Manohar Lohia Hospital принимают пациентов с COVID-19", – рассказал глава индийского МОЗ Амит Мохан Прасад.
При этом в правительстве страны отметили, что резкое сокращение заражения коронавирусом у населения, заметно снизило и число пациентов с "черным грибком".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, чем опасен мукормикоз, какие области организма поражает и в каких странах он чаще всего встречается. На сегодня вирусологи констатируют, что Украина в этот список не входит.