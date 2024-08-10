Какую рыбу лучше есть для похудения: 6 видов

Морепродукты не только насыщают организм, придавая ему важные микроэлементы, но и способствуют достижению фитнес-целей. От белой рыбы, которая обеспечивает долгое ощущение сытости, до жирной рыбы, которая уменьшает воспалительные процессы – каждый вид морепродуктов имеет свои уникальные преимущества, которые укрепляют здоровье и помогают похудеть.

Чтобы похудение было эффективным, рыба должна содержать максимальное количество белка и минимум калорий. По данным сайта eatthis.com, вот шесть рыб, которые стоит добавить в свой рацион уже сегодня.

Палтус

Возможно, будет неожиданностью, но белая вареная рыба, как палтус, по своей сытности не уступает овсянцы или овощам, богатым клетчаткой. Австралийское исследование, опубликованное в European Journal of Clinical Nutrition, определило ее вторым по уровню сытности после вареного картофеля.

Другое исследование из Австралии показало, что белая рыба имеет более длительный эффект сытости по сравнению с говядиной или курицей благодаря высокому содержанию белка и воздействию на уровень серотонина, гормона, регулирующего аппетит. Однако следует избегать тилапии.

Устрицы

Хотя ученые еще не подтвердили устрицы как афродизиак, они обнаружили другое их свойство, полезное для похудения. Устрицы обладают низкой калорийностью – шесть устриц содержат лишь 43 калории, но обеспечивают 21% суточной нормы железа, дефицит которого связан с повышением уровня генов, ответственных за накопление жира.

Также устрицы являются богатым источником цинка, который вместе с лептином регулирует аппетит. Исследования свидетельствуют, что люди с избыточным весом имеют более высокий уровень лептина и более низкий уровень цинка. Потребление шести устриц удовлетворяет 200% суточной потребности в цинке, что помогает контролировать вес.

Дикий лосось

Не стоит опасаться высокой калорийности и жирности лосося. Исследования доказывают, что жирная рыба может быть очень эффективна для снижения веса. В одном из экспериментов участники, употреблявшие лосось, показали самый низкий уровень инсулина и значительное уменьшение воспалительных процессов.

Другое исследование выявило, что употребление трех порций лосося в неделю способствует большему снижению веса по сравнению с безрыбной диетой. Дикий лосось содержит меньше жира и химических веществ, чем выращенный на ферме.

Морские гребешки

Морские гребешки являются отличным вариантом для похудения благодаря высокому содержанию белка и низкой калорийности. Исследование, опубликованное в Journal of Food Science, выявило, что биоактивные капсулы из морской гребешки эффективно снижают ожирение.

Другое исследование показало, что морские гребешки имеют преимущества в снижении жировой ткани и улучшении устойчивости к глюкозе. Мыши, которых кормили гребешками, показали снижение уровня холестерина и лишнего веса по сравнению с другими видами белка.

Консервированный тунец

Легкий консервированный тунец, богатый докозагексаеновой кислотой (DHA), является одним из лучших и доступных вариантов рыбы для похудения, особенно для уменьшения жира на животе. Исследования доказывают, что омега-3 жирные кислоты эффективно угнетают гены, отвечающие за накопление абдоминального жира.

Важно отметить, что уровень ртути в тунце зависит от его вида. Однако консервированный легкий тунец, собранный из мельчайшей рыбы, считается безопасным и его можно употреблять два-три раза в неделю.

Тихоокеанская щепа

Регулярное потребление тихоокеанской щепы может помочь в снижении веса. Одно из исследований, опубликованное в журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, показало, что употребление пяти порций трески в неделю в рамках низкокалорийной диеты в течение восьми недель приводит к дополнительной потере килограммов.

Еще одно исследование выявило, что после употребления трески люди потребляли на 11% меньше еды, чем после говядины. Это связано с высоким содержанием белка и аминокислот в щепе, что способствует длительному ощущению сытости и регуляции метаболизма.

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