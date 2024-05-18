Пять разных категорий вегетарианцев в зависимости от их рациона

Бывали ситуации, когда сбивал с толку сидящий на диете друг-вегетарианец, но ест много молочных продуктов. Есть также вегетарианцы, которые едят рыбу и яйца.

Внутри вегетарианцев существует пять разных категорий. Мы подготовили для вас их список, чтобы понять разные категории вегетарианцев на основе их потребления пищи.

Веганы

Веганская диета базируется на растительных продуктах и включает в себя фрукты, овощи, зерновые, орехи, семена, чечевицу и бобовые. Эти диеты в основном придерживаются из-за этических соображений относительно благосостояния животных.

Веганы исключают из своего рациона все виды мяса животных и молочные продукты, включая молоко и творог. Веганство является популярным трендом, и для большинства продуктов животного происхождения доступны здоровые растительные заменители.

Лакто-вегетарианцы

Лакто-вегетарианская диета – это растительная диета, включающая фрукты, овощи, чечевицу, бобовые, зерновые и молочные продукты. Эта диета содержит все молочные и побочные продукты из коровьего молока, такие как сыр, масло, йогурт и мороженое.

Однако эта диета ограничивает потребление любых видов мяса животных, таких как говядина, свинина, курица, рыба, перепела, баранина, морепродукты и яйца.

Ово-вегетарианцы

Ововегетарианская диета ограничивает красное мясо, белое мясо, рыбу и птицу, но включает яйца. Эта категория вегетарианцев ест растительную пищу вместе с разными блюдами, в состав которых входят яйца. Сюда входят хлебобулочные изделия, которые могут содержать яйца.

Ово-вегетарианцы также исключают из рациона продукты, изготовленные из коровьего молока, такие как сыр, масло, мороженое.

Лакто-ово вегетарианцы

Лактоово вегетарианская диета – это самая распространенная форма вегетарианства, когда человек ограничивает употребление мяса животных и морепродуктов, но потребляет молочные продукты и яйца.

В этой диете человек исключает все виды мяса, такие как курица, говядина, рыба, перепел и свинина, но включает молоко, творог, яйца, масло, йогурт, сливки, мороженое и другие молочные продукты.

Пескаторианцы

Пескатарианская диета включает в себя все продукты растительного происхождения, а также рыбу и морепродукты. Диета исключает мясо, птицу и яйца и считается "полувегетарианской".

Пескатарианцы имеют дополнительное преимущество – получают полезные жирные кислоты омега-3 из морепродуктов, которых может не хватать в полностью растительной диете. Однако добавление яиц и молочных продуктов, таких как молоко и творог, варьируется от человека к человеку.

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