Пять упражнений для мозга для улучшения памяти: следует использовать регулярно

Регулярные физические упражнения и полноценное питание имеют решающее значение для общего самочувствия. По словам News Bytes, так же, как наше тело нуждается в физических тренировках, чтобы оставаться в форме, наш мозг также извлекает пользу от упражнений для оптимизации сохранения памяти.

Повторяйте вслух

Когда вы встречаете информацию, которую хотите запомнить, попытайтесь повторить ее вслух. Это задействует слуховые ощущения и помогает запечатлеть детали в вашей памяти. Независимо от того, это номер телефона или имя человека, устное повторение способствует лучшему запоминанию.

Создавайте личные тесты на память

Создайте свои тесты на память, чтобы бросить вызов своему мозгу. Просто положите обычные предметы на стол, понаблюдайте за ними несколько секунд, спрячьте их, а затем попытайтесь вспомнить как можно больше. Это упражнение улучшает вашу способность к запоминанию, тренирует мозг и отслеживает ваш прогресс.

Припоминание в обратном порядке

Привлеките мозг к заданию вспомнить информацию в обратном порядке. Предложите себе мысленно воспроизвести факты, телефонные номера, алфавит, математические последовательности или прошедшие события в обратном порядке. Хотя поначалу это может быть сложно, такое упражнение улучшает память и концентрацию.

Решайте головоломки и играйте в игры для тренировки мозга

Возьмите себе привычку каждый день разгадывать кроссворды и судоку, чтобы улучшить свою память. Эти умственные упражнения улучшают вашу способность эффективно запоминать. Вы также можете исследовать различные игры и головоломки для тренировки мозга, доступные в Интернете, чтобы держать свой разум активным и задействованным.

Вспоминайте свой день перед сном

Каждый вечер перед сном уделяйте несколько минут, чтобы подумать о событиях дня. Вспоминайте важные детали, разговоры и переживания. Это улучшает вашу память, укрепляет наблюдательность и улучшает концентрацию.