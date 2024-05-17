Пять здоровых альтернатив сахару: включите их в свой рацион

Поддерживать здоровый вес может быть непростой задачей, особенно когда приходится контролировать потребление вредных калорий. Их основным источником является столовый сахар. По словам News Bytes, к счастью, существует несколько здоровых альтернатив сахару, которые вы можете включить в свой рацион.

Джаггери

Джаггер считается одним из самых питательных натуральных подсластителей, он прекрасно заменяет рафинированный сахар. Кроме сладкого вкуса, он имеет множество преимуществ для здоровья. Он способствует пищеварению, очищает кровь, укрепляет иммунную систему, помогает контролировать кровяное давление и способствует похудению.

Мед

Предлагая отличное сочетание антиоксидантов и антибактериальных свойств, мед представляет себя как превосходную замену столового сахара. Его химический состав напоминает состав человеческой крови, что делает его полезным для здоровья сердечно-сосудистой системы и контроля веса. Вы можете легко добавлять его в различные продукты питания, такие как хлеб, молоко, пирожные, соки и многое другое.

Каменный сахар

Каменный сахар также обладает большой универсальностью. Кроме подсластительных свойств он содержит клетчатку, антиоксиданты, а также различные необходимые минералы, такие как кальций, магний и железо. В отличие от рафинированного сахара каменный сахар оказывает охлаждающее действие на организм, способствует пищеварению и даже помогает повысить уровень гемоглобина в крови.

Финиковый сахар

Еще одна заслуживающая внимания альтернатива – это финиковый сахар, который можно легко приготовить в домашних условиях. Поджарив финики, размельчив их, а затем превратив в мелкий порошок путем процеживания, вы можете создать питательный заменитель. Этот подсластитель не только способствует пищеварению, но и эффективно снижает уровень плохого холестерина и улучшает плотность костей.

Кокосовый сахар

Кокосовый сахар, низкокалорийная альтернатива, содержащая много минералов. Богат железом, калием, цинком и кальцием, он оказывается более полезным для здоровья по сравнению с традиционным сахаром. Включив его в свой рацион, вы сможете наслаждаться сладким и получать эти необходимые минералы.

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