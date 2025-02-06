Рафинированный сахар и его влияние на мозг: что следует знать об этом

Наш мозг нуждается в правильном питании для сохранения ясности и здоровья. Хотя некоторые продукты, как омега-3 и антиоксиданты, способствуют улучшению когнитивных функций, есть и те, которых следует избегать.

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Одним из них является чрезмерное потребление рафинированного сахара, что может иметь серьезные последствия для здоровья мозга. Издание eatthis.com объясняет, почему следует ограничить сахар и как это влияет на память и умственную активность.

Важно различать природный сахар, содержащийся в таких продуктах, как фрукты и молоко, и обработанный сахар, который добавляется во многие продукты и напитки. Под рафинированным сахаром обычно подразумеваются сахар для выпечки, добавляемый к кофе, или сахар в газированных напитках, соках, а также в разнообразных десертах и даже соусах.

По данным Американской кардиологической ассоциации, среднестатистические взрослые потребляют около 77 г сахара ежедневно, что почти втрое превышает рекомендуемую норму для женщин. Согласно советам AHA, женщинам следует ограничивать потребление до 25 г в день, а мужчинам – до 36 г в день.

Диета с высоким содержанием рафинированного сахара может увеличить риск развития диабета 2 типа, а сам диабет в свою очередь может повысить вероятность развития болезни Альцгеймера. Кроме того, некоторые исследования указывают на связь между уровнем глюкозы в крови и риском деменции: высокий уровень сахара в крови даже у людей без диабета может быть фактором, увеличивающим вероятность развития деменции.

Хотя генетика, несомненно, играет роль в здоровье мозга и риска развития заболеваний, связанных с памятью, последние исследования указывают на то, что пищевые привычки и выбор напитков имеют значение. Например, исследование на крысах показало, что большое количество сахара в рационе, особенно в виде кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, может привести к усилению воспаления в мозгу и ухудшению памяти.

Помните, что небольшое количество сахара, вероятно, не повредит вашему здоровью. Если вы ежедневно потребляете сахар из разных источников, попробуйте сократить его количество в соответствии с рекомендациями AHA. Замените обычные сладкие газированные напитки на диетические или несладкие варианты, используйте заменители сахара без калорий, выбирайте фрукты вместо сладостей, а также добавляйте больше продуктов, богатых белоком и клетчаткой, чтобы не чувствовать голода и уменьшить соблазн съесть более сладкого.

Большинство современных исследований, анализирующих влияние сахара на мозг, проводятся на животных. Это дает нам предварительные данные и позволяет строить дальнейшие исследования на людях, но для окончательных выводов о влиянии сахара на мозг необходимы дополнительные исследования. Однако уже сейчас можно сказать, что ограничение потребления рафинированного сахара является важным шагом для снижения риска таких заболеваний, как диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера, деменция, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

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