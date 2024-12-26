Рак кишечника повержен? Одобрен препарат, борющийся с заболеванием со 100% эффективностью

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Соединенных Штатах предоставило препарату против онкозаболеваний "Достарлимаб" статус "прорывного терапевтического средства". В Управлении сослались на последние, "замечательные результаты испытаний" препарата, которые были завершены еще в июне этого года.

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Об этом рассказал разработчик медпрепарата, концерн GlaxoSmithKline. Как отметили исследователи из этого концерна, предоставление препарата "Достарлимаб" статуса "прорывного терапевтического средства" ускорит его выход на рынок.

Эффективная иммунотерапия могла бы изменить жизнь пациентов с раком прямой кишки, поскольку нынешние методы лечения часто приводят к целому ряду негативных последствий, включая потерю фертильности и недержание мочи.

"Достарлимаб" заставляет организм продуцировать специфические антитела, которые, как подтверждают испытания, уничтожают опухоли рака прямой кишки без необходимости хирургического вмешательства, лучевой терапии или химиотерапии.

"Предоставленный статус основан на беспрецедентной частоте 100% клинических полных ответов на лечение "Достарлимабом". Препарат позволяет изменить всю парадигму лечения пациентов с местно расположенным раком прямой кишки dMMR/MSI-H, которые сталкиваются с долгосрочными негативными последствиями такого лечения", – заявил руководитель отделения по исследованиям и разработкам компании GlaxoSmithKline Хэшам Абдулла.

Статус Breakthrough Therapy Designation (т.е. "прорывное терапевтическое средство") является отдельной программой Управления по саннадзору США. Программа предназначена для ускоренного продвижения к пациентам новых медпрепаратов. FDA ежегодно получит более трех тысяч заявок на получение этого статуса, но только четверть из них получает соответствующий статус.

Исследование нового препарата против онкологии, которое ссылается на FDA, началось в 2020 году в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering. Все 42 участника исследования не только чувствуют себя хорошо, но и повторных признаков заболевания не имеют. Побочные эффекты от препарата есть, но они, по сравнению с лучевой терапией или химиотерапией, довольно слабы и хорошо переносятся.

"Это новое лечение оказалось очень устойчивым. Большинство людей, участвующих в испытании, не страдают от заболевания уже как минимум год, а первые участники остаются здоровыми четыре года", – уточнил Хешам Абдулла.

Статус "прорыва в терапии" – это уже вторая номинация от FDA для препарата Достарлимаб. В январе прошлого года он в FDA получил статус "Быстрый путь". Оба статуса, как считают производители лекарств, позволят препарату поступить в открытый доступ на три года раньше планируемого.

Однако опыты с препаратом еще продолжаются. "Достарлимаб" пока не одобрен нигде в мире для лечения именно местно распроложенного рака прямой кишки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 января 2025 года возобновят государственный надзор за качеством лекарственных средств, а также за соблюдением лицензионных условий по их производству, торговле и импорту. Кроме того, контроль будет восстановлен над наркотическими средствами и психотропными веществами, а также прекурсорами.

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