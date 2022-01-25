Рак может проявится по утрам на лице: как не пропустить первые признаки

Один из ранних признаков рака легких может быть особенно заметен по утрам – лицо больного может отекать. Чем раньше обратить внимание на проблему, тем больше шансов у человека продлить свою жизнь.

Как пишет Еxpress со ссылкой на британскую организацию Compass Oncology, пациенты с онкозаболеваниями оказались в числе тех, кто наиболее пострадал от недополучения медпомощи во время пандемии коронавируса. В то же время, специалисты призвали более внимательно отнестись к внешним проявлениям болезни, которые, по их словам, могут быть заметны на лице человека.

Говоря о раке легких, медики подчеркнули, что самым распространенным симптомом является кашель. Однако, у пациентов проявляются и другие признаки.

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Они объяснили, что по мере распространения рака легких иногда возникают опухоли, которые сужают большую вену, по которой кровь течет от головы и рук обратно к сердцу. Из-за этого кровоток замедляется и кровь застаивается в венах.

"Избыток жидкости может вызвать отек лица, шеи, верхней части груди и рук", – обратили внимание медики.

Они отметили, что накопление жидкости в данной части тела также может также привести к ее обесцвечиванию.

"Кожа в этих областях может приобретать синевато-красный оттенок", – добавили врачи.

Они предупредили, что отек может развиваться быстро или медленно и проявляться в первую очередь на лице и глазах.

"Если он не проходит сам по себе, вам следует поговорить с врачом", – сказали ученые.

Отмечается, что ранее британская Рабочая группа по менее выживаемым видам ракам включила рак легких в список наименее выживаемых форм заболевания, наряду с раком печени, головного мозга, пищевода, поджелудочной железы и желудка. Эти виды рака составляют половину всех смертей от онкозаболеваний в Великобритании.

По данным органа, средняя пятилетняя выживаемость при этих видах рака составляет 16 процентов.

Медики отметили, что для профилактики заболевания следует избегать контакта с табаком, не вдыхать пары химических веществ и избегать радиоактивных волн.

"Правильное питание и регулярные физические упражнения также важны", – добавили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты объяснили, что следует предпринять, если поставлен диагноз рак.