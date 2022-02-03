Ранние симптомы опухолей мозга: как не пропустить заболевание

Пожалуй, нет в мире человека, который хотя бы раз в жизни не сталкивался с головной болью, тошнотой или резкой сменой настроения. Как правило, эти состояния возникают время от времени, а причины их не связаны между собой. Однако если неприятные ощущения продолжаются или усугубляются, следует обратить на них внимание, поскольку они могут свидетельствовать о более серьезных заболеваниях. Опухоль головного мозга – одно из них.

Новообразования мозга бывают доброкачественными и злокачественными и могут развиваться как самостоятельное заболевание, так и возникать вследствие другого недуга. OBOZREVATEL проанализировал медицинскую информацию и рассказал о симптомах, которые не следует игнорировать.

Есть много возможных симптомов опухолей головного мозга, однако они чаще всего не встречаются все вместе, а также различаются в зависимости от локализации и размеров образования. Однако среди распространенных жалоб издание Healthline выделяет следующие.

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Головная боль – частая жалоба настоящего времени. Ее могут вызвать многочисленные причины – от нарушения режима питания до стресса или хронической усталости. Поэтому если разболелась голова, это вовсе не значит, что нужно сразу думать об опухолях.

О росте новообразования могут свидетельствовать боли, которые изменили свой характер, например, сопровождаются тошнотой или рвотой, нарастают при изменении положения тела или не прекращаются после привычных лекарств. Это может быть вызвано давлением опухоли на чувствительные нервные окнончания и кровеносные сосуды.

Судорога – это внезапное самопроизвольное изменение поведения, мышечного контроля, сознания и/или ощущений. Приступы могут указывать на эпилепсию, инсульт или быть результатом высокой температуры или травмы, однако могут свидетельствовать и об опухоли. Это происходит в случае, если новообразование давит на структуры головного мозга и мешает передаче сигналов между нервными клетками. Так, исследования свидетельствуют, что около 50% пациентов с опухолями говорят о хотя бы одном случае судороги.

Обычно опухоли нарушают нормальную работу головного мозга, что может вызвать резкие смены настроения или поведения. Если вы замечаете, что вас внезапно все начало раздражать, вы стали пассивными и склонными к депрессии, без причин не можете ладить с близкими людьми, то следует обратиться к врачу для полноценного обследования.

Эти изменения прямо не указывают на наличие новообразований в мозге, однако лучше исключить такой вариант.

Речь идет о чем-то большем, чем обычная усталость после тяжелого труда или рабочего дня, которая проходит после отдыха. При опухоли головного мозга вы можете ощущать полное истощение, общую слабость и тяжесть в конечностях, неспособность сосредоточиться и выполнять простейшие действия, часто засыпаете посреди дня, раздражены и постоянно не в духе.

Проблемы с памятью могут быть вызваны опухолью в любой части мозга, особенно лобной или височной. Образование в лобной и теменной части может повлиять также на способность мыслить и принимать решения.

Если вам сложно сконцентрироваться, вы путаетесь в привычных действиях или не можете вспомнить простые вещи, стоит проконсультироваться со специалистом.

Часто такие симптомы могут вызываться не только новообразованиями мозга, но и другими неврологическими или психическими заболеваниями или даже нехваткой витаминов или приемом лекарств.

Конечно, указанные симптомы могут свидетельствовать о различных болезненных состояниях, например, гриппе или пищевом отравлении, или сопровождать здоровую беременность. Однако в случае опухоли эти неприятные ощущения могут возникать из-за дисбаланса гормонов и повышения давления в головном мозге.

Чувство слабости может возникать, когда ваш организм борется с опухолью. Также некоторые виды образований вызывают онемение мышц и покалывание в руках и ногах, обычно возникающее с одной стороны и указывающее на локализацию опухоли в соответствующей части мозга.

В зависимости от вида образования и места его расположения, кроме указанных симптомов, врачи также замечают у пациентов проблемы со зрением или слухом, трудности в глотании, онемение лица, нарушение речи, письма или чтения, осложнения при ходьбе.

Относительно причин появления опухолей головного мозга врачи не имеют однозначного ответа, однако свидетельствуют о том, что к факторам, которые могут повысить риск ее развития, относятся:

Пол. Образования головного мозга чаще развиваются у мужчин.

Возраст. Как правило, заболевания диагностируют у детей и пожилых людей.

История семьи. Около 5% опухолей связано с генетической предрасположенностью.

Воздействие. Опухоли могут быть вызваны отрицательным воздействием некоторых веществ, например растворителей, пестицидов или нитратов.

Как видим, доброкачественные и злокачественные образования головного мозга могут вызвать многочисленные нарушения в функционировании организма, которые способны сопровождать другие заболевания или состояния. Если вы замечаете у себя названные симптомы и чувствуете ухудшение самочувствия, не откладывайте поход к врачу для полноценного обследования, ведь своевременная постановка диагноза крайне важна для благоприятного прогноза лечения.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о причинах головной боли. Специалисты свидетельствуют, что иногда достаточно хорошо отдохнуть, чтобы головная боль утихла, однако если она нарастает, следует обратиться к врачу.