Распространенная ошибка, которую совершают бегуны: как избежать боли во время пробежек

Регулярные тренировки по бегу могут привести к серьезным травмам, если не учитывать определенные важные факторы. Согласно исследованию, большинство бегунов сталкиваются с травмами, в частности коленей, ахиллова сухожилия и стрессовых переломов.

Видео дня

Кроме того, еще одно исследование, опубликованное в журнале Human Movement Science, подчеркивает, что резкие изменения в распорядке тренировок, а именно в скорости, дистанции, местности или типе обуви, повышают риск повреждений. Как такие изменения могут повлиять на ваше здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Потенциальные проблемы с сердцем

Исследование показало, что неправильная техника бега, в частности чрезмерный наклон вперед, может привести к травмам нижних конечностей. Ученые из Университета Колорадо и Гарварда изучали этот фактор, поскольку многие бегуны не замечают, как это влияет на их тело. Чтобы избежать травм, важно сохранять правильную позу во время бега и не наклоняться вперед слишком сильно.

Предмет исследования

Исследователи попросили 23 бегунов в возрасте 18-23 года бежать вперед с разным наклоном туловища. Они зафиксировали, как это влияет на движение ног и силу реакции опоры. Таким образом изменения наклона меняли адаптацию бегунов и нагрузку на тело, что может помочь избежать травм и улучшить технику бега.

Что обнаружили ученые

Наклон туловища вперед во время бега может казаться естественным, но он меняет технику. В частности, шаги становятся короче, а их частота увеличивается, что заставляет тело работать интенсивнее. Это может снижать эффективность и повышать риск травм.

Чем сильнее вы наклоняетесь, тем больше сгибаются колени и бедра, а сила удара о землю возрастает. Таким образом, бег — это не только о ногах, а о согласованной работе всего тела, а потому стоит следить за положением туловища для сохранения эффективности и безопасности.

Правильная стратегия бега

Чтобы бежать эффективно, важно не только тренироваться, но и правильно ставить ноги. Для поддержания правильной осанки тела, держите плечи, бедра и лодыжки на одной линии, и свободно падайте вперед, двигая бедрами. Колени должны быть согнуты, а вес на подошвах стоп, направленных прямо вперед. Сосредоточьтесь на подъеме опорной ноги, а не на жестком приземлении.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какая техника поможет избежать травм во время бега.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.