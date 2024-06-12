Распутывание волос: как правильно выбрать щетку

Разве мы все не плакали от боли из-за дергания нашей расчески так сильно, что вы начали бояться этого процесса? Щетка для распутывания была изобретена именно для преодоления этой проблемы.

Эта щетка обещает бережное отношение к вашим прядям, сводя к минимуму дополнительные повреждения. Мы собрали для вас больше фактов об этом уходе.

Что такое щетка для распутывания?

Щетки для распутывания специально разработаны для длинных и густых волос, которые склонны к соединению и спутыванию. Эти щетки не дёргают волосы, что минимизирует повреждение и выпадение.

Они доступны для различной текстуры и длины и могут использоваться как на влажных, так и сухих волосах.

Купите качественную щетку с пластиковой и конусообразной щетиной

Купите хорошую высококачественную щетку для распутывания волос с жесткой щетиной, которая не теряет своей формы. Жесткая щетина обеспечит вам легкое удаление узлов, не вызывая ломкости волос.

Кроме того, выбирайте конусообразную щетину, гладкую и изготовленную из пластика. Обычные гребешки придают плотность волосам, тогда как конусообразные щетки легко скользят по прядям волос, делая их гладкими.

Щетка-расчесыватель для сухих волос

Щетка-расчесыватель с щетиной разной длины лучше всего подходит для сухих и спутанных волос, поскольку она идеально разделяет пряди волос. Они не стягивают волосы и не ломают их, что значительно облегчает процесс распутывания.

Также приобретите щетку для распутывания с закругленными кончиками, чтобы меньше ломались. Кончики с бисером и острой щетиной могут выдернуть распущенные волосы во время распутывания.

Расчесывающая щетка для укладки

Щетки для распутывания волос идеально подходят не только для превосходного расчесывания, но и создают прямые волосы без спутывания. Это самый распространённый тип щетки для распутывания с большой овальной или прямоугольной головкой и ручками разной длины.

Убедитесь, что щетинки расположены широко и изготовлены из пластика и металла с плотным и редким расположением.

Универсальная щетка для сухого и влажного распутывания

Независимо от того, мокрые или сухие ваши волосы, хорошая универсальная щетка для распутывания должна легко скользить по вашим волосам, независимо от сухости или влажности. Мокрые волосы более хрупкие и склонны к ломкости. Поэтому покупайте нежную щетку с отдельной щетиной, которая избавит вас от страха мыть волосы и сделает его шелковистыми и гладкими.

Выберите влажную щетку для расчесывания вьющихся волос

Влажная щетка лучше всего подходит для вьющихся волос, поскольку не только распутывает пряди, но и улучшает кровообращение. Выберите такой с гибкой щетиной и мягкими кончиками, который облегчит и ускорит процесс расчесывания, не вызывая секущихся кончиков, выпадения или ломкости.

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