Рацион для здоровых зубов: 7 продуктов, которые сделают вашу улыбку ярче

Знали ли вы, что некоторые продукты могут быть не только вкусными, но и значительно улучшать здоровье ваших зубов? Ваша улыбка может стать еще ярче и здоровее, если вы будете есть правильные продукты.

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Молоко, йогурт, зеленый чай – это всего несколько продуктов, которые помогают укрепить зубную эмаль, избежать кариеса и сохранить здоровье десен. Издание eatthis.com опубликовало список продуктов, которые станут настоящими спасателями для вашей улыбки.

Молоко

Молоко – это отличный источник кальция, который помогает укрепить зубы. Исследования показывают, что кальций участвует в формировании эмали, самого жесткого слоя зуба. Однако если после молока дети не чистят зубы, это может привести к кариесу из-за содержания сахара в напитке.

Йогурт

Йогурт богат кальцием, а также содержит полезные пробиотики, поддерживающие здоровье желудочно-кишечного тракта. Выбирайте йогурты с низким содержанием сахара для лучшего эффекта.

Сыр

Сыр является одним из лучших продуктов для здоровья зубов благодаря высокому содержанию кальция и белка. Потребление сыра помогает защитить зубы от кариеса и способствует реминерализации эмали.

Вода

Пить воду – это один из самых лучших способов сохранить зубы здоровыми. Вода содержит фтор, поддерживающий крепкость зубов, но принципиально также пить воду, чтоб промывать полость рта.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит фтор и антиоксиданты, помогающие укрепить зубы и поддерживать здоровье пародонта. Это отличный выбор для тех, кто хочет избежать пятен на зубах.

Морковь

Этот хрустящий овощ не только вкусен, но и полезен для зубов. Благодаря своей жесткости морковь очищает зубы от налета, а также содержит важные витамины, поддерживающие здоровье.

Сельдерей

Как и морковь, сельдерей имеет жесткую текстуру, которая помогает удалять остатки пищи из зубов. Кроме того, она стимулирует выработку слюны, а это сохраняет здоровье десен и предотвращает воспаления.

"Фтор и кальций – это основные элементы, которые делают зубы крепкими. Независимо от того, что вы едите, чистите зубы щеткой и нитью, а также посещайте стоматолога дважды в год, иначе даже самая лучшая диета не сможет уберечь вас от проблем", – рассказывает врач Фрэнк Каттанезе.

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