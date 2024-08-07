Рацион напитков на диете: что можно пить во время похудения, а чего следует избегать

В жаркое летнее время риск обезвоживания возрастает, что может вызвать усталость и другие неприятные симптомы. Выбирая правильные напитки, мы помогаем нашему организму бороться с высокими температурами и сохранять уровень энергии.

Поддержка надлежащего питьевого режима при похудении является ключевым фактором для сохранения здоровья и хорошего самочувствия. Вместо сложных диет, попробуйте внедрить несколько простых привычек, которые помогут вам держать себя в форме, пишет eatthis.com.

Пейте черный кофе

Стакан кофе со сливками и сахаром содержит много калорий. Выбирайте черный кофе или кофе с небольшим количеством обезжиренного молока. Это позволяет сэкономить до 100 калорий на чашку, что может привести к потере около 5 килограммов висцерального жира в год.

Откажитесь от диетической газировки

Исследование Техасского научного центра здравоохранения в Сан-Антонио показало, что пьющие диетические газированные напитки люди чаще набирают вес, чем те, кто вообще их не потребляет. Хотя диетическая газировка рекламируется как разумный выбор в время похудения, но она может мешать потере веса. Лучше выбирать напитки, поддерживающие здоровье и водный баланс.

Заварите чашку зеленого чая

Исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, показало, что люди, занимавшиеся спортом и пившие четыре-пять чашек зеленого чая ежедневно в течение двух недель, теряли больше жира на животе, чем те, кто не пил чай. Зеленый чай содержит катехин - антиоксидант, предотвращающий накопление жира и способствующий быстрому похудению.

Заказывайте водку с содовой

Чтобы уменьшить калории во время вечеринок, заказывайте водку с простой газировкой. Три таких напитка содержат на 300 калорий меньше, чем пиво, вино или коктейли с соком. Это позволит сэкономить до 10 400 калорий в год, что поможет заметно похудеть.

Пейте воду между коктейлями

Пейте два стакана воды между каждым алкогольным напитком, чтобы замедлить потребление алкоголя. Это также поможет избежать переедания после вечеринки и уменьшить риск бездумного похода в фаст-фуд.

Выбирайте обычный йогурт

Замена ароматизированного йогурта на обычный греческий йогурт с добавлением ягод – это простой способ снизить потребление калорий и сахара. Это позволит потреблять примерно на 20 калорий меньше и избавит от 20 г сахара. Сделав эту замену ежедневно за год, можно потерять около двух килограммов.

Откажитесь от сладкой воды

Сладкие газированные напитки и энергетики не приносят пользу организму. Если вы ежедневно пьете сладкую газировку, вы, вероятно, наберете вес, особенно жир на животе. Отказ от таких напитков поможет сэкономить около 140 калорий и 39 г сахара на банке.

Обжаривайте овощи в бульоне

Обжаривание овощей в низкокалорийном овощном или курином бульоне вместо масла является более полезным вариантом для тех, кто стремится похудеть. Это поможет сэкономить 119 калорий во время приготовления. Для обогащения вкуса и улучшения усвоения питательных веществ можно добавить оливковое масло перед подачей. Это уменьшит общее количество калорий в блюде, делая его более здоровым.

Пейте перед едой

Выпивайте два стакана воды перед каждым приемом пищи. Это поможет вам чувствовать себя более сытными и уменьшить вероятность переедания. Участники британского исследования, пившие воду перед едой, потеряли в среднем полтора килограмма за 90 дней.

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