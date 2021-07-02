Реабилитация после инсульта: европейские врачи поделились установками

Европейские ученые разработали установки для медикаментозной реабилитации в первые 7 дней после инсульта.

Украинские врачи также могут учесть данные установки в своей практике, так как Украинская ассоциация неврологов, психиатров и наркологов является членом Европейской Академии Неврологии.

Две самые влиятельные Европейские структуры: Европейская Академия Неврологии (EAN) и Европейская Федерация Нейрореабилитации (EFNR) разработали клинические руководства по фармакологической поддержке ранней моторной реабилитации после острого ишемического инсульта и 21 июня 2021 года обнародовали их в Европейском журнале неврологии.

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По сообщению ассоциаций, установки были разработаны в соответствии с системой оценки доказательной базы GRADE с использованием системы поиска PubMed, Cochrane Library, Embase, методом анализа исследований по фармакологическому вмешательству в процесс реабилитации после инсульта в первые 7 дней (включительно), проведенного вместе с нейрореабилитацией.

После анализа 17 969 уникальных записей в базе данных (всего использовано 57001 оригинальных выходных результатов) эффективными для ранней нейрореабилитации после острого ишемического инсульта оказались только 2 препарата. Согласно тексту установок, это препарат церебролизин (30 мл) и циталопрам (20 мг).

Согласно англоязычным вариантам текста установок, эффективными оказались только два препарата (см. Перевод Таблицы)

Справка: Острый ишемический инсульт – нарушение мозгового кровообращения вследствие дефицита поступления артериальной крови к головному мозгу, что приводит к его гипоксии и нарушению функции. Возникает преимущественно вследствие окклюзии кровеносных сосудов.

Данное заболевание ежегодно поражает 17 млн человек по всему миру, 6,7 млн человек умирают из-за инсульта ежегодно. Врачи-ученые констатируют, что придерживаясь установок доказательной медицины, есть все шансы не только сохранить жизнь пациенту, но и восстановить утраченные функции организма.