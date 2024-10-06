Речь идет не о пневмонии: врач рассказала о коварном последствии COVID-19

На фоне распространения нового штамма коронавируса в Украине начали появляться сообщения, что люди, которые почти не имели никаких симптомов, уже в больнице узнают, что больны якобы пневмонией. На самом деле речь идет о немного ином процессе – пульмоните, который проявляется не у всех больных.

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И хотя он действительно является коварным следствием COVID-19, здесь не все так страшно. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала пульмонолог, заведующая стационаром для взрослых клиники "Медокс" Лидия Тараленко.

"Это немного другое понятие. Если есть пневмония, добавляется бактериальная флора – это одно. А вирусный пульмонит может быть бессимптомным, или пациент легко болеет", – отметила специалист.

Она говорит, что в первых случаях COVID-19 украинцы массово обследовались, делали КТ (компьютерную томографию), и у пациентов часто выявляли пульмонит. Однако ныне, если человек легко переболел коронавирусом, плановое КТ лишь в определенном проценте случаев покажет проявление этого воспаления альвеол.

"Но это не говорит о том, что пациент нуждается в лечении, это заболевание в легкой форме. Коронавирусная инфекция в легком течении также поражает дыхательные пути, но не столь интенсивно и с не столь яркими клиническими проявлениями. Однако рентгенологические изменения могут быть", – уточнила Тараленко.

По ее словам, если у больного нет жалоб на одышку или кашель, и в его анализах отсутствуют изменения, требующие коррекции, он может вообще не обратиться за медицинской помощью. То есть человек проходит заболевание "на ногах", выздоровеет и получит иммунную защиту на определенный промежуток времени.

"В общем, даже в случае легких пневмоний, которые не лечатся, и хорошего иммунитета мы находим послевоспалительные изменения. Пациент искренне удивлен, что он не болел, а КТ показывает какой-нибудь воспалительный узелок или гранулему. Это следствие перенесенного воспалительного процесса, который не повлиял на общее состояние пациента, и он самостоятельно выздоровел", – пояснила врач.

Она говорит, что в случае, когда больного ничего не беспокоило, но есть изменения на КТ, речь идет о результате легкого течения коронавируса, и на самом деле здесь не все так плохо. То есть, если человек хорошо чувствует или имеет какие-то незначительные проявления острого респираторного заболевания, он может даже не придавать этому слишком большого значения.

"Пневмония – это совокупность клинико-рентгенологических признаков, то есть должны быть жалобы у пациента, а также рентгенологическое тому подтверждение. Если у нас нет жалоб, а рентгенологически это пульмонит, а не какая-то долевая бактериальная пневмония, если нет воспалительных изменений со стороны крови – это респираторная инфекция, которая закончится выздоровлением. Возможно, потребуются какие-то витамины", – подытожила Тараленко.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам врачей, новый штамм коронавируса XEC, являющийся мутацией вариации Omicron, может быть смертельно опасен для людей из групп риска. Чтобы уменьшить уровень опасности тяжелого развития заболевания, следует привиться доступными вакцинами.

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