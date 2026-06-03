Революция в лечении: как случайное открытие поможет бороться с вирусом гриппа

Ученые из Университета Вермонта сделали случайное, но, вероятно, революционное открытие, которое может в корне изменить методы борьбы с гриппом. Они обнаружили ранее неизвестные механизмы, с помощью которых вирусы гриппа проникают в клетки человеческого организма.

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Это открытие создает перспективы для разработки более эффективных препаратов для профилактики заболевания. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Virology.

Что известно об исследовании

Исследовательская группа под руководством доктора Эмили Брюс, специалиста по микробиологии и молекулярной генетике Медицинского колледжа Ларнера, сначала сосредоточилась на изучении репликации вируса гриппа в клетках. Целью было понять, как сегменты вирусной РНК движутся внутри клетки, что позволяет образовывать новые вирусные частицы. Именно это размножение вируса и его распространение в другие клетки приводит к развитию симптомов заболевания.

Во время этих исследований ученые неожиданно обнаружили, что различные штаммы вируса гриппа используют различные стратегии, чтобы проникнуть внутрь клеток. Детальный анализ показал, что вирусы H1N1 и H3N2, два самых распространенных типа гриппа типа А, отличаются механизмами проникновения в клетки легких.

Решающее значение имеет открытие роли белка Rab11B. Оказалось, что наличие этого белка необходимо для способности вируса H3N2 к заражению, однако не имеет значения для H1N1. Это свидетельствует о том, что оба штамма используют разные "пути" проникновения внутрь клетки. Это особенно важно, поскольку до сих пор считалось, что все вирусы гриппа используют сходные механизмы проникновения в клетки.

"Вирусы похожи на пиратов из разных стран, которые захватывают чужой корабль. Разные вирусы, как и разные пираты, используют разные методы, чтобы попасть на борт. Ранее мы считали, что все вирусы гриппа используют один и тот же путь для проникновения в клетку, но мы обнаружили, что это не так. H1N1 и H3N2 требуют различных белков, чтобы попасть внутрь, и если вы избавитесь от соответствующего белка, этот конкретный вирус не будет иметь возможности попасть в клетку", – говорит Брюс.

Какие есть перспективы

Сейчас имеющиеся диагностические тесты не позволяют различить вирусы H1N1 и H3N2, а клиническое лечение для обоих типов одинаково. Вакцины против гриппа и доступные противовирусные препараты помогают предотвращать инфекцию или облегчать ее течение, однако все еще существует насущная потребность в разработке новых лекарств, которые будут эффективнее блокировать репликацию вируса и его распространение в организме.

Открытие зависимости вируса H3N2 от белка Rab11B открывает совершенно новые возможности. Теперь ученые могут сосредоточиться на разработке терапии, направленной именно на этот механизм, что сделает невозможным проникновение вируса в клетки и его дальнейшее размножение. Такой подход мог бы значительно уменьшить количество заболеваний и осложнений, связанных с гриппом, особенно среди людей из групп риска.

Перед исследовательской группой сейчас стоит задача выяснить, является ли зависимость от Rab11B характерной чертой всех штаммов H3N2 или касается она только вариантов этого вируса, циркулирующих сейчас. Ученые также намерены тщательно исследовать, какую именно роль на молекулярном уровне при инфицировании вирусом H3N2 играет белок Rab11B.

Как сообщал OBOZ.UA, супруги из Южной Африки заболели гриппом, и через две недели мужчина потерял способность ходить. У него диагностировали поперечный миелит – заболевание, которое вызывает воспаление спинного мозга и нервов, скорее всего, спровоцированное гриппом.

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