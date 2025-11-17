Родственный Эболе: в Эфиопии зарегистрировали вспышку вируса, от которого не существует вакцины

На юге Эфиопии по крайней мере девять человек подхватили смертельно опасный вирус Марбург (MARV). Основным его переносчиком является египетский крылан – фруктоядная летучая мышь, распространенная в Африке и регионах Средиземноморья.

Видео дня

Среди животных болезнь также распространяют африканские зеленые обезьяны и свиньи. Однако вирус может передаваться от человека к человеку, а также через зараженные поверхности и материалы, например постельное белье или полотенца. Заражение происходит при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, передает The Washington Post.

Что известно о вспышке MARV в Эфиопии

Всемирная организация здравоохранения, а также Минздрав Эфиопии официально подтвердили девять случаев инфицирования.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус заверил, что организация активно помогает Эфиопии сдерживать распространение инфекции, лечить больных и предотвращать пересечение вирусом государственных границ.

Эта вспышка является первой для страны; больных может быть больше, поскольку Марбург очень заразен. Он принадлежит к семейству Filoviridae – тому же, что и вирус Эбола.

Симптомы вируса Марбург

Начальные симптомы включают:

высокую температуру ;

; головную боль ;

; озноб ;

; боль в мышцах ;

; некоторые пациенты имеют боль в груди, тошноту, рвоту, диарею.

Через 2–7 дней может появиться сыпь, чаще всего без зуда. В тяжелых случаях развиваются массивные кровотечения и полиорганная недостаточность.

Летальные случаи чаще всего наступают на 8–9 день от начала симптомов вследствие тяжелой кровопотери и шока.

Средний уровень смертности – около 50% хотя в отдельных случаях этот показатель колебался от 24% до 88%, в зависимости от доступности медицинской помощи и условий наблюдения.

Вирус Марбург имеет такое название, потому что впервые был зафиксирован в 1967 году после одновременных вспышек среди лабораторных работников в городах Марбург и Франкфурт (в Германии) и в Белграде (тогдашняя Югославия, ныне – Сербия).

Одобренных вакцин или противовирусных препаратов против этого конкретного вируса пока не существует, поэтому лечение заключается в поддерживающей терапии: регидратации, контроле симптомов, замене крови и компонентов крови в тяжелых случаях.

Что предшествовало

По данным ВОЗ, предыдущие вспышки заболевания были зарегистрированы в Анголе, Демократической Республике Конго, Гане, Кении, Экваториальной Гвинее, Руанде, ЮАР, Танзании, Уганде.

Лабораторные исследования подтвердили, что вирус относится к тому же штамму, что и при предыдущих вспышках заболевания в Восточной Африке.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Китае в ходе вспышки вируса чикунгунья, который переносится комарами, заразились более 7 000 человек по меньшей мере в 13 городах. Пекин вводил меры предосторожности, аналогичные тем, которые были внедрены во время пандемии ковида, а в ВОЗ предупреждали о глобальной угрозе для мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!