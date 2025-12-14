Годами продавала опасный тальк: в США суд присяжных наказал компанию Johnson & Johnson

В США присяжные Верховного суда Лос-Анджелеса обязали Johnson & Johnson выплатить 40 миллионов долларов компенсации двум женщинам, которые связывают развитие рака яичников с использованием детской присыпки компании. Решение приняли 12 декабря во время очередного судебного разбирательства в Калифорнии. Вердикт стал одним из первых после отклонения попыток J&J урегулировать тысячи аналогичных исков через процедуру банкротства.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на материалы суда и заявления сторон процесса. Информацию также подтвердили представители Johnson & Johnson после оглашения решения присяжных.

Суд присудил 18 миллионов долларов жительнице Калифорнии Монике Кент и 22 миллиона долларов Деборе Шульц и ее мужу. Присяжные пришли к выводу, что компания знала о потенциальной опасности тальковых продуктов, однако в течение десятилетий не информировала об этом потребителей. Обе истицы заявили, что использовали детскую присыпку Johnson & Johnson после купания в течение примерно 40 лет.

В компании с решением не согласились. Мировой вице-президент Johnson & Johnson по судебным процессам Эрик Хаас заявил, что корпорация намерена немедленно обжаловать вердикт, назвав его аномально неблагоприятным.

Согласно материалам дела, Монике Кент диагностировали рак яичников в 2014 году, а Деборе Шульц — в 2018-м. Во время слушаний женщины свидетельствовали, что перенесли сложные хирургические вмешательства и десятки курсов химиотерапии. Адвокат истцов отметил, что еще с 1960-х годов компании было известно о возможной связи талька с онкологическими заболеваниями, но эта информация якобы скрывалась.

Зато представители Johnson & Johnson заявили, что ни один крупный орган здравоохранения США не подтвердил прямой связи между тальком и раком яичников. Защита также настаивала, что в деле отсутствуют научные доказательства миграции талька в репродуктивные органы.

Сейчас Johnson & Johnson сталкивается с более 67 тысячами исков, связанных с тальковой продукцией. Компания прекратила продажу детской присыпки на основе талька в США еще в 2020 году, перейдя на альтернативу из кукурузного крахмала. При этом судебные процессы продолжаются, а новый вердикт может повлиять на дальнейший ход дел против фармацевтического гиганта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Бельгии обнаружили, что большинство нелегальных вейп-контейнеров содержат синтетические опиоиды вещества, которые способны изменить мозг ребенка еще до того, как он успеет осознать, что вдыхает. Это новый уровень угрозы, где за обычным ароматом манго может скрываться наркотик, в несколько раз сильнее морфина. И медицинская система Европы сигнализирует: риски для подростков становятся критическими.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!