Ролики для массажа лица: действительно ли они эффективные

Ролики для лица недаром популярны в социальных сетях. Инструмент изготовлен из нефрита или розового кварца и равномерно распределяет средства по уходу за кожей.

Вы будете удивлены, узнав , что 3-5 минут использования этого ролика могут очень помочь вашей коже расслабиться, пишет OBOZ.UA.

Почему это имеет значение?

Люди выбирают ролики для лица вместо других массажеров для лица, таких как лифтеры и камни гуаша.

Китайцы с давних времен использовали нефритовые ролики для массажа кожи. Бьюти-инфлюэнсеры уже около 10 лет хвалят нефритовые ролики.

Их ценовой диапазон очень разнится, поэтому важно понять все об инструменте, прежде чем инвестировать в него.

Ролик для лица улучшает кровообращение и снимает отечность

Ролик для лица – идеальное средство для улучшения кровообращения на лице.

Как упоминалось ранее, они равномерно распределяют ваше средство по уходу за кожей, хотя это не совсем выгодный аргумент.

Эти валики также отлично подходят для опухших глаз, поскольку несколько движений приведут к значительному уменьшению отечности.

Эффекты

Это может охладить и успокоить вашу кожу. Исследования показали, что массаж лица может предотвратить старение и разгладить кожу.

Нефритовые ролики – это, по сути, средство для массажа лица. Покатайте ею поверх ночного крема в течение нескольких минут для более глубокого проникновения средства.

Летом храните ролик в холодильнике. Прохладный камень будет ощущаться как магия на вашей коже, даже если он действительно ничего не делает.

Продолжительность

Исследования показывают, что ролик следует использовать не менее 4-5 минут, чтобы стимулировать кровоток.

Проведите им по глазам, чтобы снять стресс после долгого дня. Для достижения наилучших результатов двигайте валик вверх. Массируя щеки, двигайте валик от линии челюсти к уху.

Не вдавливайте его в кожу слишком сильно, используйте аккуратные движения.

Мифы о роликах для лица

Если вы думаете, что ролики для лица могут похудеть, вы ошибаетесь. Единственный проверенный способ похудеть – это регулярные физические упражнения и сбалансированное питание.

Во-вторых, валики для лица не могут вылечить какое-либо состояние здоровья или заболевания кожи.

Подытоживая, ролики для лица не обладают постоянным эффектом, но их регулярное использование может временно улучшить определенные элементы вашей кожи.

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