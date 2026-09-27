Россия бьет по складам и фармпредприятиям: какой запас продуктов и лекарств нужно иметь дома

Страна-агрессор продолжает уничтожать склады и распределительные центры украинских торговых сетей. Украинцы все чаще видят пустые полки в магазинах и больших супермаркетах: сократился ассортименты не только продуктов, но и лекарств, а также промышленных товаров.

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С одной стороны, дефицит товаров частично обусловлен потребительским ажиотажем: люди, напуганные тревожными новостями, скупают на всякий случай все, что могут. Однако такое поведение спровоцировано реальными фактами: по информации Министерства аграрной политики и продовольствия, состоянием на конец августа Россия уничтожила около 90% складов торговых сетей.

Голода не будет, но недельный запас продовольствия необходим

В профильном министерстве успокаивают: вопреки российским ударам, предпосылок для глобального дефицита продуктов в Украине пока нет. Тем не менее, недельный запас продуктов дома нужно иметь.

Как заявил во время брифинга 3 сентября глава Минагрополитики Тарас Высоцкий, в условиях войны можно ожидать любых форсмажоров, однако какой-то "универсальный" набор пищевых продуктов, которым следует запастись, определить трудно.

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"Это означает, что у каждой семьи он может быть разный. Нет какого-то универсального. Думаю, что также ни одна семья не живет по принципу иметь продукты лишь на один день и каждый день ходит их покупать. Но условно, нужно ли иметь его больше, чем на месяц? Ну, предпосылок такого нет. Вот недельный — нужно иметь", — сказал Высоцкий.

Минимальный запас

Впрочем, существует более или менее стандартный перечень продуктов, которые могут сохраняться довольно долго и пригодятся вам в случае дефицита.

Что стоит иметь дома:

Мука, макаронные изделия и крупы. Сахар, соль и масло. Мясные, рыбные и овощные консервы длительного хранения. Питьевая вода (из расчета 3 литра на сутки на человека). Сладости: варенье, шоколад, сладкое печенье, мед, сгущенное молоко. Кофе, чай.

Заботимся о здоровье

Враг активно бьет не только продовольственные склады и логистические центры, но и критически важную для страны фармацевтическую инфраструктуру — производственные предприятия и склады лекарственных препаратов.

Так, 28 июня 2026 года во время ночной баллистической атаки на Киев российские войска нанесли удар по фармацевтическому заводу "Дарница". Кроме того, в ночь на 25 октября 2025 года, российская ракета уничтожила состав и офис одного из наибольших фармацевтических дистрибьюторов Украины — "Оптима-Фарм". А 3 сентября 2026 года, российские удары дважды пришлись на склады компании "ТЕВА в Украине".

Потому проверьте свою домашнюю аптечку и убедитесь, что ваши запасы достаточные. Проверьте сроки годности препаратов, утилизируйте просроченные средства и заблаговременно пополните запас необходимого лекарства. Особенно это касается препаратов для постоянной терапии.

Что необходимо иметь в домашней аптечке

Материалы для первой помощи при небольших травмах. Жаропонижающие и обезболивающие средства. Средства для пероральной регидратаци. Средства, которые могут понадобиться при расстройствах пищеварения. Противоаллергические препараты. Лекарства для постоянной терапии. Термометр и индивидуальные медицинские средства (тонометр, глюкометр и тест-полоски, ингаляторы, запасные очки, контактные линзы и раствор для них — в зависимости от нужд конкретной семьи). Средства на сезон ОРВИ. Осенью аптечку нужно пополнить средствами, которые семья обычно использует при респираторных инфекциях, а также противовирусными препаратами. Это может быть специальная противовирусная линейка лечебных средств Флавовир, которая включает две формы противовирусных средств прямого действия (детский сироп и капли для всех членов семьи)с действующим веществом протефлазид. Они содержат естественные флавоноиды, которые имеют несколько механизмов противовирусного действия, в частности — подавляют процесс размножения вирусов в клетках. В линейку также входят назальный спрей и Флавовир спрей для горла: с 4 лет их рекомендовано использовать в качестве местных профилактических и лечебных средств для облегчения симптомов заболевания и дополнительной защиты слизистых, что особенно актуально в сезон ОРВИ и во время пребывания в местах скопления людей.

И главное: запас медикаментов нужен для непредвиденных ситуаций, а не для самолечения. Препараты нужно использовать согласно показаниям, официальным инструкциям и, когда это необходимо, рекомендаций врача.

Готовимся к блекаутам

За четыре с половиной года большинство украинцев уже успели запастись павербанками, аккумуляторами, зарядными станциями, а кое-кто — и собственными генераторами. Проверьте рабочее состояние ваших девайсов, а также обратите внимание на состояние аккумуляторов и павербанков. Если аккумуляторы раздулись, пользоваться ими ни в коем случае нельзя — устройство может взорваться.