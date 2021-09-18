Ну вот и началось.

За последнюю неделю количество обращений по концентраторам выросло просто пугающе.

Прямо сейчас я сижу под пустым офисом (вчера выдали с десяток машин) и жду, когда привезут ключи от большого склада, где мы держим все наши концентраторы. Рядом с офисом ждёт молодой парень. Ему нужно срочно выдать концентратор. Болеют мама и бабушка. Обе не привиты. Обе в стационарах(

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Ещё двое едут. Одна пациентка едет за маской – назальная канюля ее маме уже не помогает. Госпитализации не подлежит – лежачая. Сатурация 78-80..

Я обещала давать всю статистику нашу как есть.

На данный момент, в моем поле зрения все кислородозависимые пациенты не вакцинированы.

Вакцинированные люди болеют тоже, но переносят легко или в средней тяжести – температура, незначительные повреждения лёгких и выходят из заболевания без применения медикаментов, антибактериальной терапии и тд). Многие переносят совсем легко и выявлены исключительно по контакту с тяжелым больным (родственники тестируются)

Есть лишь один пациент вакцинированный файзером в начале 2021 у которого тяжелое течение – 50 процентов повреждения лёгких, шкалят все показатели крови и он в реанимации. Пациент с лейкемией.

Мы внесли в нашу таблицу, где фиксируем все обращения новую графу – вакцинирован или нет, когда и чем) и я буду давать эти данные без фио, чтобы и вы могли сделать свои выводы.

На мой взгляд, вакцинация пока – единственный метод уберечь себя от тяжёлого течения заболевания.

Напоминаю, что основная группа которая заполняет стационары и реанимации это люди старше 65. Пожалуйста говорите с родителями. Уговаривайте.

Рост по стране за неделю катастрофический. Некоторые области +80 процентов за неделю.

По прогнозам Евгения Истребина мы вылетим на уровень апреля 2021 через 22 дня! А кто не помнит, то в апреле мы выдали почти 600 концентраторов и это почти все были люди, которые не смогли попасть в стационар.

Почитайте у Евгения графики по нашей области, по стране и посмотрите цифры – беда близко.

Город и область очень неплохо подготовились – установлены кислородные станции, открыты новые отделения, готовятся разворачивать дополнительные койки. Но врачей больше не стало. И денег тоже. И все усилия сойдут на нет, если рост сохранится. Я в ужасе, что мы буквально в шаге от того ада, который был в апреле..

Сейчас в городе доступны к вакцинации все вакцины. Пока ещё есть время, пожалуйста, сделайте прививку хотя бы своим родителям. Эта категория у нас в плане вакцинации практически выпала. А именно они первыми заполняют койки реанимация и стационаров.

Берегите себя и своих близких.

Как бы мне не хотелось этого писать, но мы на пороге тяжёлой катастрофы.

Ps. Пост не для тех, кто уже тут пришёл с комментариями про "Израиль и Всемирный заговор"

В этом году моя толерантность закончилась. Вот как раз позавчера в шесть утра, когда я слушала очередные крики о помощи.

У вас есть право делать, как вы считает нужным. И нести ответственность за вашу жизнь.

Но у вас больше нет права нести эту чушь на моей странице. Вот такие дела.

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