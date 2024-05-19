Ровный тон и рельеф: советы и рекомендации по уходу за кожей

Увядание и пигментация кожи может появиться локально по разным причинам. Такие несовершенства возникают из-за негативного воздействия солнечного излучения, вследствие травм или возрастных изменений.

Это создает проблемы и портит внешний вид, заставляя использовать чрезмерное количество тональных средств, которые забивают поры, ухудшая состояние кожи. Как с этим бороться и что может вернуть ровный тон, узнавали в OBOZ.UA.

Измените образ жизни и вкусовые привычки

Здоровый образ жизни помогает поддерживать красоту и обеспечивает общее благополучие, включая психическое и физическое здоровье. Избегайте продуктов, которые могут вредить вашей коже, таких как сладкое и жаренная во фритюре пища. Вместо этого обращайте внимание на необходимость увлажнения кожи и сбалансированное питание, которое помогает выводить токсины из организма.

Используйте сыворотки с витамином С

Витамин С, который содержат цитрусовые, помогает уменьшить пигментные пятна, разгладить шрамы и улучшить тон кожи. Этот антиоксидант замедляет старение кожи и уменьшает появление первых морщин. Применяйте сыворотки с витамином С вместе с ночным уходом, чтобы ускорить видимый результат.

Применяйте ночной и дневной уход

Чтобы защитить кожу от UVB-лучей, используйте солнцезащитный крем с высоким SPF в течение дня и придерживайтесь ночного ухода для омоложения кожи. Снимите макияж и тщательно очистите кожу, чтобы избежать закупоривания пор, а также улучшить ее состояние.

Сделайте маску для лица

Нанесите на лицо и шею маску из лимона, сахара и кокосового масла, оставьте ее на 10 минут и тщательно смойте. Также можно использовать маску из сухого молока и апельсинового сока для выравнивания кожи. Отметим, что молочная кислота и витамин С оказывают превосходный осветляющий эффект.

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