Салон красоты не нужен: как удалить волосы воском дома без проблем

Изготовление воска дома – это отличный способ получить качественный продукт без необходимости посещать салон красоты. Для этого вам понадобится всего несколько простых ингредиентов, которые можно легко найти в любом магазине или даже в вашей кухне. С таким воском вы сможете эффективно удалять ненужные волосы из любой части тела, экономя время и деньги, пишет OBOZ.UA. Как правильно это сделать, пошагово рассказывается в материале.

Как приготовить воск

Все, что вам понадобится, это кастрюля, сахар, лимонный сок и немного воды. Просто смешайте эти ингредиенты в кастрюле, нагрейте на среднем огне и вы получите высококачественный воск для удаления ненужных волос.

После 2-3 минут нагревания начните постоянно перемешивать смесь в кастрюле. Когда вы достигнете густой консистенции, выключите огонь и накройте кастрюлю крышкой. Оставьте смесь охлаждаться. После этого переложите воск в стеклянную банку. Теперь воск готов к использованию. Для начала удаления волос вам нужно найти кусок ткани для создания восковых полосок.

Другие варианты

Рассмотрите способ использования жесткого воска. Он не нуждается в восковых полосках и имеет густую консистенцию, что облегчает процесс удаления волос. Вы можете наносить и снимать его напрямую, и волосы удаляются с легкостью. Просто карамелизируйте сахар по-прежнему и постепенно опускайте воск в миску с водой, пока не завершите его разливку. Чтобы получить оптимальный результат, важно убедиться, что воск остается на поверхности увлажненным.

Как делать эпиляцию?

Восковая эпиляция является одновременно самым простым и тяжелым из всех методов удаления волос.

Разогрейте воск до нужной температуры и нанесите его на кожу в направлении роста волос. Настройтесь к болевым ощущениям, когда будете удалять полоски против направления роста волос.

После процедуры используйте успокаивающий крем для уменьшения раздражения.

Скажите до свидания ненужным волосам!

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