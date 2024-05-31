Самая питательная закуска, где много белка: ее легко найти в магазине
Любителям арахиса следует знать о том, что этот продукт содержит много белка. Но количество белка в арахисе является лишь одной из многих причин, почему он является отличным закуской.
Диетологи отмечают, что насыщенный белком арахис является одной из самых питательных закусок. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That.
Содержит ли арахис больше белка, чем другие орехи
Установлено, что арахис является наиболее насыщенным орехом белком. Но называть арахис орехом не совсем верно. Это бобовые, семейство растений, включающее фасоль, чечевицу и горох. Это помогает объяснить, почему в арахисе так много белка. Арахис также переполнен такими важными питательными веществами как марганец и ниацин, которые являются хорошим источником витамина Е.
Изменяется ли содержание белка, если арахис жарить
На прилавках можно найти соленый, жареный арахис, и он также насыщен белком, как и его сырой аналог. В жареном арахисе больше натрия, чем в сыром, но в нем также больше антиоксидантов благодаря воздействию нагревания на арахисе. Результаты исследований показывают, что жарка арахиса повышает доступность антиоксидантов на целых 22%.
А как насчет арахисового масла
Прекрасным источником белка является также арахисовое масло. Ведь одна банка арахисового масла производится примерно из 540 отдельных орехов. В среднем арахисовое масло содержит колоссальные 3,84 г белка на столовую ложку.
Конечно, в арахисовом масле также много сахара, поэтому очень важно не смотреть на белковую линию на этикетке, чтобы увидеть, сколько дополнительного натрия и сахара добавили в арахис. Независимо от того, какой способ потребления арахиса или арахисового масла вы предпочитаете, вы действительно не ошибетесь с этой закуской, насыщенной белками.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие бывают разновидности арахиса.
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