Самая питательная закуска, где много белка: ее легко найти в магазине

Любителям арахиса следует знать о том, что этот продукт содержит много белка. Но количество белка в арахисе является лишь одной из многих причин, почему он является отличным закуской.

Диетологи отмечают, что насыщенный белком арахис является одной из самых питательных закусок. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Содержит ли арахис больше белка, чем другие орехи

Установлено, что арахис является наиболее насыщенным орехом белком. Но называть арахис орехом не совсем верно. Это бобовые, семейство растений, включающее фасоль, чечевицу и горох. Это помогает объяснить, почему в арахисе так много белка. Арахис также переполнен такими важными питательными веществами как марганец и ниацин, которые являются хорошим источником витамина Е.

Изменяется ли содержание белка, если арахис жарить

На прилавках можно найти соленый, жареный арахис, и он также насыщен белком, как и его сырой аналог. В жареном арахисе больше натрия, чем в сыром, но в нем также больше антиоксидантов благодаря воздействию нагревания на арахисе. Результаты исследований показывают, что жарка арахиса повышает доступность антиоксидантов на целых 22%.

А как насчет арахисового масла

Прекрасным источником белка является также арахисовое масло. Ведь одна банка арахисового масла производится примерно из 540 отдельных орехов. В среднем арахисовое масло содержит колоссальные 3,84 г белка на столовую ложку.

Конечно, в арахисовом масле также много сахара, поэтому очень важно не смотреть на белковую линию на этикетке, чтобы увидеть, сколько дополнительного натрия и сахара добавили в арахис. Независимо от того, какой способ потребления арахиса или арахисового масла вы предпочитаете, вы действительно не ошибетесь с этой закуской, насыщенной белками.

