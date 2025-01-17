Ультразвуковой SMAS-лифтинг – одна из самых популярных и эффективных процедур в современной косметологии. В то же время, вокруг SMAS-лифтинга существует множество мифов и страхов, которые порой намеренно распространяются, чтобы отговорить пациентов от процедуры. Давайте разберёмся, что из этого правда, а что – манипуляция.

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Что такое ультразвуковой SMAS-лифтинг?

SMAS-лифтинг (SMAS – Superficial Muscular Aponeurotic System) – это методика, направленная на подтяжку мышечно-апоневротического слоя кожи, который отвечает за её упругость, а также контуры лица. Ультразвуковой SMAS-лифтинг использует сфокусированную ультразвуковую энергию, чтобы воздействовать на этот слой, создавая микроточки термокоагуляции в глубине тканей.

Аппараты нового поколения, такие как Ulthera (США) и Ultraformer (Южная Корея), позволяют точно контролировать глубину и интенсивность воздействия, что делает процедуру безопасной и максимально эффективной.

Какие результаты обеспечивает процедура?

- лифтинг лица и шеи: контуры становятся более чёткими, становится менее заметным обвисание кожи;

- уменьшение морщин: за счёт стимуляции выработки коллагена кожа становится более гладкой;

- общее омоложение кожи: благодаря улучшению структуры кожи лицо выглядит свежим и подтянутым.

Эффект от процедуры нарастает в течение 2-3 месяцев и сохраняется до 1,5–2 лет.

Механизм действия: термокоагуляция и стимуляция коллагена

Суть процедуры заключается в точечной термокоагуляции тканей, которая происходит за счёт воздействия ультразвуковых волн. Микротравмы запускают естественные процессы регенерации кожи. Организм начинает активно вырабатывать новый коллаген и эластин – белки, отвечающие за упругость кожи.

Важно понимать, что воздействие осуществляется строго дозированно и локально, исключая повреждение окружающих тканей. Современные аппараты оснащены системами, которые позволяют врачу контролировать глубину воздействия в режиме реального времени, что исключает риск ошибок.

Мифы и страхи: некроз тканей и фиброз

Одна из самых популярных страшилок – это утверждение, что ультразвуковой SMAS-лифтинг может вызвать некроз тканей или патологический фиброз.

На самом деле, такие заявления – умышленное введение в заблуждение или недостаток знаний у тех, кто их озвучивает.

Некроз тканей. Ультразвук воздействует строго на заданной глубине и не разрушает сосуды, поэтому риск некроза отсутствует.

Фиброз. Дозированное воздействие стимулирует физиологический синтез коллагена и не приводит к образованию избыточной соединительной ткани.

Эти мифы чаще всего распространяются хирургами, которые пытаются удержать пациентов в рамках более инвазивных методик. Однако современная косметология предлагает не менее эффективные, но гораздо менее травматичные альтернативы.

Возможное осложнение: спаивание тканей – миф или реальность?

Ещё один миф, связанный с ультразвуковым SMAS-лифтингом, – это утверждение, что процедура может вызвать спаивание тканей. На самом деле, такая информация не имеет научного подтверждения.

Во время процедуры ультразвук воздействует точечно и исключительно на определённой глубине, не затрагивая слои кожи и тканей, которые могут быть подвержены подобным изменениям. Спаивания тканей не происходит, так как процесс термокоагуляции строго контролируем и направлен на стимуляцию коллагена, а не на изменение структуры тканей.

Распространение таких мифов также может быть связано с недостаточной осведомлённостью или попыткой запугивания пациентов.

Почему важно выбрать правильное оборудование?

Ключевой фактор успеха – это использование проверенного оборудования надлежащего качества. Лучшие аппараты для ультразвукового SMAS-лифтинга имеют клинически доказанную эффективность и соответствуют мировым стандартам безопасности.

Кроме того, важно доверять свою внешность только квалифицированным специалистам, которые имеют медицинское образование и опыт работы на данном оборудовании.

Подытожим

Ультразвуковой SMAS-лифтинг – это безопасная и эффективная процедура, которая при правильном выполнении не только обеспечивает видимый омолаживающий эффект, но и стимулирует естественные процессы регенерации кожи.

Не позволяйте страхам или дезинформации лишать вас возможности воспользоваться современными достижениями косметологии: доверяйте проверенным методикам.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!