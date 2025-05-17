Самые распространенные ошибки о ходьбе: олимпийская спортсменка развенчивает мифы

Ходьба – одна из самых простых и одновременно эффективных форм физической активности. Она не нуждается в дорогостоящем оборудовании или специальной подготовке, но ее часто недооценивают.

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Многие считают ее "легким" вариантом для тех, кто не может бегать, или считают, что без 10 000 шагов каждый день она не приносит пользы. Однако опыт профессиональных спортсменов доказывает обратное – и пора развенчать самые распространенные мифы, отмечает eatthis.com.

"Часто бегуны считают, что ходьба – это пустая трата времени. Для них это не "настоящая" тренировка", – поделился эксперт Саймон Гулд.

Однако эта точка зрения – ошибочна. И это подтверждают те, кто представляет спортивную ходьбу на самом высоком уровне. Австралийская легкоатлетка Джемайма Монтаг, получившая золото на Играх Содружества 2018 года и участвовавшая в Олимпиаде в Токио, недавно рассказала самые распространенные мифы о ходьбе.

Миф 1. Польза есть только тогда, когда проходите 10 000 шагов

Популярная цель в 10 000 шагов в день на самом деле имеет маркетинговое происхождение, а не научную основу. По данным современных исследований, даже 4500 шагов в день могут оказать значительный положительный эффект. А польза от ходьбы часто исчезает после отметки в 7500 шагов.

"Эта навязанная планка может только демотивировать. Она заставляет людей чувствовать вину за то, что не достигли нормы, и вызывает сразу к самим занятиям. Прогулки начинают восприниматься как тяжесть, а не как радость", – объясняет Монтаг.

Спортсменка советует использовать шагомер, но стоит помнить – 10 000 шагов не является магическим числом.

"Ваша цель должна быть индивидуальной. Возможно, для вас это 3000, 7000 или вообще ноль – и ничего страшного. К тому же шагомеры не учитывают езду на велосипеде, йогу или плавание – то есть они не показывают полной картины вашей активности", – отмечает Монтаг.

Миф 2. Бег полезнее ходьбы

Популярное мнение о том, что бег – это "высший" уровень тренировки, не учитывает главного: самая эффективная тренировка – это та, которую вы реально их выполняете.

"Да, бег может быть эффективнее с точки зрения потраченного времени и похудения, но не всем он подходит. Многие выбирают ходьбу из-за ее комфортности, удовольствия и постоянства. Кроме того, ходьба менее травмоопасна. И в долгосрочной перспективе ежедневные прогулки дадут лучший результат, чем одна изнурительная.

Миф 3. Ходьба – для тех, кто не может бегать

Это предубеждение глубоко укоренено: если ты не бегаешь – значит, недостаточно силен или вынослив. Но это не так.

"Я обожаю как бег, так и ходьбу, и честно скажу – иногда я иду быстрее, чем бегу. Это не о слабости. Это – выбор. Если вы не имеете травм и ничего не мешает, все зависит от настроения. Бывают дни, когда хочется хорошо пропотеть на пробежке, а иногда – просто спокойно прогуляться с собакой. ходить, как и каждый способен бегать", – отмечает она.

Миф 4. Без отягощений ходьба – не тренировка

Дополнительные нагрузки в виде гантелей или утяжелителей для ног могут увеличить интенсивность, но вовсе не обязательны для того, чтобы тренировка была эффективной.

"Вы и без этого получите невероятную пользу: укрепление сердечно-сосудистой системы, профилактика тревожности, борьба с депрессией, улучшение ментального здоровья. Главное – сделать ходьбу привычкой, которую вы любите. А уж потом, когда появится желание и силы – добавляйте нагрузку", – заключает Монта.

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