Самый полезный трюк для похудения, кроме питания и тренажеров

Один из методов похудения предполагает сброс лишних килограммов, употребляя смузи. Для приготовления питательного смузи, который также может помочь вам уменьшить талию, важно сохранить низкое содержание сахара.

Как пишет издание Eat This Not That , во время специального исследования группе взрослых людей с ожирением заменяли завтрак и ужин на смузи с высоким содержанием белка. Приблизительно через три месяца, без физических упражнений и ограничений относительно того, что еще они могли есть, участники потеряли до 8 килограммов и сообщили о значительном улучшении "физического функционирования, общего здоровья, жизненной силы и психического здоровья.

Черничный смузи Dazzler

Пищевая ценность 254 калории, 7 г жира, 19 г углеводов (4 г клетчатки, 10 г сахара), 20 г белка. Вместо того чтобы начинать выходной день с черничного кекса с 460 калориями, сделайте себе услугу и попробуйте смузи с черникой. Голубой напиток не только содержит почти половину калорийности и втрое больше содержит белка (благодаря миндальному маслу, миндальному молоку и белковому порошку), но и черника во вкусной полосе является отличным источником клетчатки, калия и антиоксидантов, которые могут замедлить процесс старения.

Сэндвич-смузи с арахисовым маслом

Пищевая ценность 255 калорий, 12 г жира, 14 г углеводов (4 г клетчатки, 9 г сахара), 25 г белка. Если вам хочется съесть сэндвич во время обеда, выберите смузи Peanut Butter Sandwich от Zero Belly Smoothies вместо классического. Этот вкусный смузи не только сэкономит более 100 калорий, обеспечивая меньше жира. Хотя источником белка в бутерброде Subway является целая куча нездорового мяса, смузи получает свои 25 г белка из миндального молока, масло арахиса и протеиновый порошок.

Смузи из капусты кале

Пищевая ценность 301 калория, 12 г жира, 19 г углеводов (6,5 г клетчатки, 3,4 г сахара), 30 г белка. Выберите себе салат вместо сэндвичей с курицей, предпочтите зелень. Ведь смузи имеет более чем на 200 калорий меньше, чем салат, и он немного сладок благодаря манго, богатому витамином С. В то же время капуста имеет высокое содержание клетчатки, белка и богатый источник питательного вещества сульфорафана.

Смузи с куркумой

Пищевая ценность 293 калории, 3 г жира, 43 г углеводов (6 г клетчатки, 26 г сахара), 27 г белка. Этот смузи содержит менее 300 калорий и поменьше жира, чем у Биг Мак. Куркума смузи может быть самым мощным противовоспалительным продуктом в арсенале природы благодаря своему уникальному активному веществу, куркумину, и она идеально сочетается с тропическими фруктами, такими как ананас, также играющий главную роль в этом питательном напитке.

