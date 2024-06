Сбросьте лишние килограммы: 10 горячих советов для похудения

Каждый, кто ставит целью сбросить лишние килограммы, выбирает для себя путь, подходящий ему лучше. Специалисты поделились научно обоснованными советами, которые они способны превратить ваше тело в сверхэффективную машину для сжигания жира.

Эти советы помогут вам быстрее похудеть, ускорив метаболизм, тонизируя и очертив мышцы и отключив гены, способствующие накоплению жира. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Кайенский перец

Следует попробовать использовать более острые специи. Например, посыпьте еду кайенским перцем (или любым другим перцем чили) или приготовьте напиток, добавив кайенский перец в лимон и горячую воду или воду комнатной температуры. Такая добавка способна на время ускорить ваш метаболизм.

Подкормка с помощью протеина

Диетологи советуют стремиться к 25-35 граммам за один прием пищи, пока не достигнете целей потери веса. Это удовлетворит вас и поможет предотвратить проблемы с углеводами. Вы можете начать с первого приема пищи в день.

Спокойный сон

Не следует забывать о том, что полноценный сон очень важен для быстрого похудения. Ведь недостаток сна может не только замедлить метаболизм, но и увеличить вероятность неправильного выбора пищи. Нередко человек употребляет больше сахара, когда устает, потому что чувствует потребность в энергии, но действительно нужен сон, а не сахар.

Читайте про ингредиенты, а не числа

Многие обращают внимание на количество калорий, но важнее читать ингредиенты, вместо того чтобы полагаться на распределение калорий и макроэлементов. Ведь когда мы определяем такие вещи, как добавленный сахар, консерванты или химикаты, мы, скорее всего, найдем альтернативы, которые более чистые и легче усваиваются.

Выберите правильный коктейль

Диетологи напоминают сравнение: 150 г вина, 60 г крепких напитков или 350 г светлого пива имеют значительно меньше калорий (обычно 90-120), чем смешанные напитки, фруктовые коктейли. Если вы пьете пару коктейлей еженедельно и переходите на более легкие блюда, это простой способ сбросить килограммы.

Проверьте свой стресс

Для достижения здорового веса следует правильно питаться, больше двигаться и управление стрессом. Если вы не теряете вес, первое, что нужно проверить, это не произошла ли одна из этих ключевых сфер, подчеркивают квалифицированные специалисты.

Попрощайтесь с сыром

В то же время диетологи предупреждают о том, что сыр настолько калориен, что если вы едите его регулярно, он будет способствовать увеличению вашего веса. Поэтому задумайтесь над этим, когда будете планировать свой график похудения.

Исключите рафинированные углеводы на ночь

Необходимо соблюдать важное правило - ешьте углеводы в течение дня, но на ужин ешьте белки, овощи и небольшое количество углеводов, таких как полстакана сладкого картофеля. В то же время после обеда попробуйте ничего не есть и выпейте чашечку травяного чая без кофеина.

Добавьте упражнений

Наконец-то специалисты напоминают о том, что когда вы тренируетесь, вы увеличиваете скорость метаболизма в состоянии покоя. Это означает, что в состоянии покоя вы сжигаете больше обычного. Эта повышенная скорость метаболизма продолжается после завершения тренировки, что означает большее сожжение калорий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что можно полезного съесть перед тренировкой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.