Седьмой пациент без ВИЧ: в Берлине подтвердили новый успех клеточной терапии

Недавно научное сообщество получило новое подтверждение того, что клеточные технологии могут стать ключом к преодолению ВИЧ. В Германии зафиксировали уже седьмой случай полного выздоровления пациента от вируса после трансплантации стволовых клеток.

Этот клинический успех вновь поднял вопрос о том, какие именно механизмы могут обеспечить долговременную устойчивость к ВИЧ. В то же время он открывает новые горизонты для исследований и дает основания надеяться на появление более эффективных методов лечения в будущем, пишет nature.com.

Специалисты берлинской клиники "Шарите" сообщили, что экспериментальное лечение провели шесть лет назад, пересадив 60-летнему пациенту стволовые клетки донора, который имел не полную, а частичную естественную защиту от вируса. Несмотря на то, что мужчина прекратил принимать антиретровирусные препараты три года назад, никаких признаков репликации ВИЧ в его организме больше не обнаруживают.

Почему пациенту понадобилась трансплантация стволовых клеток?

Трансплантацию стволовых клеток людям с ВИЧ проводят только в исключительных случаях – обычно тогда, когда у пациента дополнительно обнаруживают опухолевые заболевания кроветворной системы. Процедура является сложной, рискованной и способна вызвать серьезные осложнения. Мужчина из "Шарите" жил с ВИЧ с 2009 года, а в 2015-м ему поставили диагноз острого миелоидного лейкоза – злокачественной болезни, возникающей в стволовых клетках костного мозга.

Медики не смогли подобрать донора с двумя копиями мутации в гене CCR5, которая, как считалось, обеспечивает полную защиту иммунных клеток от проникновения ВИЧ. Однако поскольку лейкоз быстро прогрессировал, врачи решили провести пересадку от донора, который имел только одну копию мутировавшего гена. Несмотря на неполный защитный механизм, после трансплантации мужчина выздоровел одновременно и от рака, и от ВИЧ. Это подтвердило предположение ученых, что мутация в CCR5 – не единственный фактор, который может заблокировать вирус. Какой именно механизм сыграл ключевую роль в этом случае, планируют исследовать в дальнейшем – эти данные могут стать основой для создания новых подходов к лечению ВИЧ.

Как сейчас противодействуют ВИЧ в мире?

Один из уникальных случаев лечения зафиксировали в США: женщина полностью избавилась от ВИЧ после пересадки стволовых клеток из пуповинной крови донора, который имел устойчивость к вирусу.

За последние 12 лет глобальный уровень заболеваемости ВИЧ снизился на 20% – это результат развития профилактических методов и совершенствования антиретровирусной терапии.

