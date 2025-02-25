Секрет молодости: какие упражнения помогут сохранить силу и энергию

С возрастом тело претерпевает естественные изменения, которые могут влиять на самочувствие, внешний вид и физические возможности. Однако правильная физическая активность помогает замедлить процессы старения и сохранить хорошую форму.

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Некоторые упражнения являются ключевыми для поддержания здоровья, силы и выносливости. Если их игнорировать, организм может стареть быстрее, а риск заболеваний растет, отмечает eatthis.com.

Доктор и тренер Майк Бол рассказал, какие физиологические изменения происходят с возрастом и что можно сделать, чтобы оставаться в форме.

С годами мышцы слабеют, а риск гипертонии возрастает

"С возрастом мышечная масса постепенно уменьшается, ткани теряют эластичность, плотность костей снижается, а кровеносные сосуды становятся менее гибкими, что повышает риск развития гипертонии", – объясняет доктор Болл.

Однако есть и хорошая новость: регулярная физическая активность помогает минимизировать эти процессы и сохранить тело в тонусе. Прежде чем начать тренировку, следует проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или физические ограничения.

Какие упражнения наиболее важны для людей постарше?

Доктор Болл отмечает, что все виды физической активности приносят пользу, однако для поддержания здоровья и профилактики возрастных изменений особенно важны три категории упражнений: аэробные нагрузки, силовые тренировки и упражнения на равновесие.

Рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечают, что люди в возрасте от 65 лет должны еженедельно уделять минимум 150 минут умеренных аэробных тренировок (или 75 минут интенсивных), выполнять силовые упражнения дважды в неделю и уделять не менее трех дней на балансировочные тренировки.

Как тренировки влияют на молодость и внешний вид?

Регулярные физические упражнения оказывают положительное влияние не только на здоровье, но и на внешность.

"Силовые тренировки помогают замедлить потерю мышечной массы, а в некоторых случаях даже способствуют ее наращиванию. Также они улучшают плотность костей, что положительно влияет на осанку. Выполнение упражнений на укрепление мышц и растяжку позволяет поддерживать правильное положение головы, плеч и таза, что делает фигуру подтянутой".

Самые эффективные упражнения для поддержки молодости

Эксперт советует включить в распорядок следующие тренировки:

Гибкость : упражнения на растяжку и массажные ролики помогают поддерживать хороший диапазон движений в суставах.

: упражнения на растяжку и массажные ролики помогают поддерживать хороший диапазон движений в суставах. Равновесие : балансировочные упражнения снижают риск падений, которые часто встречаются в пожилом возрасте. Полезно практиковать быструю ходьбу, балансировку на одной ноге или вставание из сидячего положения без использования рук.

Силовые тренировки : упражнения с весом (гантели, тренажеры, эспандеры) укрепляют кости и замедляют потерю мышечной массы.

: упражнения с весом (гантели, тренажеры, эспандеры) укрепляют кости и замедляют потерю мышечной массы. Аэробная нагрузка : занятия, улучшающие работу сердечно-сосудистой системы и насыщение организма кислородом. К ним относятся ходьба, плавание, езда на велосипеде, гребли, бег и прыжки на скакалке.

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