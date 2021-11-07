Правильное питание – базовый аспект для здоровья и красоты. Но без таких составляющих как сон, физическая активность, отдых, прогулки на свежем воздухе – не будет по-настоящему впечатляющих и стойких результатов. Наш образ жизни в целом играет ключевую роль в поддержке нашего здоровья.

Важно, что здоровье как физическое так и психическое напрямую связано с функционированием оси кишечник – микробиота – мозг. О кишечнике часто говорят как о "втором мозге". Связь между ним и головным мозгом научно доказана и имеет сложный механизм взаимодействия. В этой цепи ключевую роль играет кишечная микробиота.

Далее текст на языке оригинала.

Мікроорганізми, що населяють наш кишечник, беруть участь у:

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виробництві вітамінів,

синтезі гормонів та регулюванні їх метаболізму,

утворенні нейромедіаторів (нейротрансмітерів, посередників), що відповідають за роботу нашого мозку.

Нейротрансмітери - це хімічні речовини, які беруть участь у передачі інформації між клітинами нервової системи (нейронами), м'язами та залозами. Один з найбільш важливих нейротрансмітерів гормон серотонін, 60-90% якого продукується в ШКТ. Саме його часто називають "гормоном щастя". Дійсно, коли концентрація серотоніну в організмі в нормі то наше самопочуття та настрій хороші, ми радісні та врівноважені. У свою чергу, його дефіцит може бути пов'язаний з порушеннями сну, апетиту, психічного стану.

Цей гормон бере участь в утворенні мелатоніну. Тому часто у людей з низьким рівнем серотоніну зустрічаються проблеми зі сном, які ще більше погіршує самопочуття. Зниження рівня серотоніну може сприяти розвитку депресії.

Що дозволяє підвищити рівень серотоніну?

фізична активність, особливо аеробне навантаження: біг, плавання, їзда на велосипеді.

адекватне споживання продуктів багатих білком: риба, яйця, бобові, яловичина, молочні продукти, тверді сорти сирів; клітковиною: овочі, фрукти, злакові і бобові; жирами: рослинні масла, горіхи, насіння.

сон 6-8 годин на добу, відпочинок, вміння справлятися зі стресами. Давайте своєму організму можливість відновити сили. Коли мозок і тіло відпочине, то ваша ефективність виросте в рази.

перебування на сонці. Для вироблення серотоніну потрібен ультрафіолет. Брак сонячного світла в зимову пору року часто призводить до поширеної сезонної депресії.

І ще дуже важливо - піклуйтеся про стан мікробіоти кишечника для підтримки нормального рівня серотоніну. Адже бактерії товстої кишки вносять свій істотний внесок в секрецію серотоніну кишечником.

Стежте за своїм харчуванням та фізичною активністю