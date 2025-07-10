Секрет тренеров и психологов: почему любовь к себе важнее строгой дисциплины

Многие люди мечтают о стройном теле, но часто сталкиваются с внутренними препятствиями на пути к этой цели. Не только физические тренировки важны для достижения результата – не менее значимой является работа над своим ментальным состоянием.

Видео дня

Эксперты отмечают, что сострадание к себе может стать ключом к преодолению прокрастинации и поддержания мотивации. Издание eatthis.com рассказывает, как правильно относиться к себе, чтобы достичь желаемых изменений в теле и жизни.

Доктор философии, профессор психологии Тимоти А. Пичил, объясняет: "Прокрастинация – это эмоциональная реакция, возникающая, когда мы сталкиваемся с трудностями. Мы избегаем задачи, чтобы избавиться от негативных чувств. Если дело вызывает у вас тревогу, откладывание его помогает временно снизить этот дискомфорт. Именно негативные эмоции запускают прокрастинацию".

Поэтому один из самых эффективных способов преодолеть прокрастинацию и стать более продуктивным – научиться проявлять больше сострадания к себе. Например, исследование, опубликованное в журнале "Личность и индивидуальные различия", показало, что студенты, которые прощали себе прокрастинацию, на самом деле реже откладывали дела.

Если ваша цель – стройное тело, требующее дисциплины, регулярных тренировок и здорового образа жизни, то, по словам ведущих тренеров и специалистов, стоит начать с работы над своим мышлением.

Тренер Гарри Доре рассказал: "Стоит относиться к себе с пониманием. Если тренировка прошла не лучшим образом, подумайте о долгосрочной перспективе. Возможно, у вас был насыщенный день, или вы были уставшие. Это не оправдание, а просто осознание того, что два шага вперед и один назад – это все равно прогресс. Неудачи будут всегда, важно, как вы их преодолеваете".

По словам доктора философии Дейны Ли-Беггли, сострадание к себе связано с улучшением здоровья, повышением удовлетворенности жизнью и уменьшением тревоги, депрессии и стресса. Она добавляет: "Это важно для формирования здоровых привычек в долгосрочной перспективе".

Эта идея может удивить тех, кто считает, что для достижения результатов в спортзале нужно быть более строгим к себе. Но на самом деле, чтобы изменить свое тело и сохранить результаты, доброта к себе является ключевой ежедневной практикой. Ниже – несколько советов от экспертов, как стать более сострадательным к себе.

Признайте влияние внешних факторов

Пропустили тренировку или оставили ее недоработанной? Вместо того, чтобы строго себя осуждать, остановитесь и подумайте: возможно, на это повлияли другие обстоятельства – усталость, отвлечение, неудобство. Это нормально.

Дейна Ли-Беггли называет это "сострадательной проверкой реальности": "Подумайте, сколько факторов влияет на ваш вес, которые не зависят от вашего выбора и не являются вашей виной. Вы не выбирали свою генетику, условия жизни или то, что родились в мире, где еды достаточно. Ваш мозг может быть запрограммирован на нездоровые привычки. Это не ваша вина".

Она предлагает следующий вопрос: "Сможете ли вы ответить себе с добротой? Осознаете ли, что ошибки – часть человеческой природы, и большинство ваших действий формировались миллионами лет эволюции? Признаете, что контролировать вес сложно из-за множества факторов, которые не под вашим контролем? Такое отношение поможет легче возвращаться к тренировкам".

Напиши себе письмо

Специалисты Гарварда советуют тренировать сочувствие к себе через прямой диалог с собой. Один из способов – написать письмо самому себе, честно описывая ситуацию, причинившую боль, без обвинений.

Они советуют: "Вспомни ситуацию, которая тебя беспокоит (разрыв отношений, потеря работы). Напиши письмо, описывая ее, но не обвиняя никого, включая себя. Используй это упражнение, чтобы лучше понять свои чувства".

Практикуй внимательность

Даже короткая медитация на несколько минут поможет поддержать себя в трудные моменты, говорят эксперты из Гарварда.

Прими свое несовершенство

Клинический психолог Джессами Гибберд объясняет: "Быть неидеальным – это человеческая природа. Не нужно сдаваться или выбрасывать все. Обращайте внимание на то, что может вызвать срыв – например, тяга к печенью, когда чувствуете себя плохо. Отодвиньте это в сторону и найдите другое дело. Часто мы зацикливаемся на образах о себе, но важно помнить: всегда можно попробовать что-то новое и изменить мнение позже".

Ранее OBOZ.UA писал, как внутренний диалог может мотивировать заниматься спортом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.