Секреты Дженнифер Лопес: как легенда шоу-бизнеса поддерживает идеальную форму

Джей Ло уже более полувека поражает своей энергией и прекрасной формой, доказывая, что возраст – это всего лишь цифра. Ее секреты красоты и стройности сочетают интенсивные тренировки и сбалансированное питание.

Певица не только заботится о фигуре, но и придерживается здоровых пищевых привычек ежедневно. Издание eatthis.com опубликовало 8 конкретных принципов питания, которые помогают Дженнифер Лопес выглядеть потрясающе в 56 лет.

1. Завтрак со смузи

Лопес начинает день с вкусного и полезного смузи. По словам People, она готовит смузи BodyLab TastyShake Berry Berry Good, содержащий:

1 мерная ложка BodyLab TastyShake

3/4 стакана клубники

1/4 стакана черники

1/4 стакана малины

1/4 стакана греческого йогурта

1/4 чайной ложки корицы

1/4 ст. л. меда

1/4 ч. л. свежего лимонного сока

1/4 стакана кубиков льда

2. Большое количество воды

Додд Ромеро, личный тренер Лопес, рассказал, что она выпивает не менее семи стаканов воды в день, а утро начинает со стакана лимонной воды. Это помогает поддерживать оптимальный водный баланс организма.

3. Употребление белка

Джей Ло активно включает белок в свой рацион: яйца, белое мясо индейки, куриные грудки, говядину травяного откорма и рыбу. Однако мясо она ест лишь 3-4 раза в неделю. Кроме этого, Лопес получает белок из растительных источников, в частности из орехов.

4. Много овощей на тарелке

Среди любимых овощей Лопес – капуста кале, брокколи и шпинат. В то же время она избегает моркови и кукурузы из-за повышенного содержания природного сахара. "У меня всегда с собой полезные перекусы, такие как фрукты и овощи", – рассказала она журналу People.

5. Строгость перед важными событиями

Перед выступлением на Супербоул-2021 ее шеф-повар Кельвин Фернандес рассказал Us Weekly, что Лопес исключила из своего рациона углеводы и сахар. "На следующий день она говорит: "Кельвин, ты подал мне рис". А я отвечаю: "Нет, там курица и салат, а не рис! Она внимательна к своему питанию" – вспоминает Фернандес.

6. Всегда здоровые продукты в холодильнике

Чтобы придерживаться здорового питания, Лопес следит, чтобы в ее холодильнике всегда были полезные продукты. Фернандес объясняет: "Газированная вода, фрукты и овощи, например, клубника. Зелень – шпинат, огурцы, сельдерей – для приготовления зеленого сока. Яйца и индюшачий бекон всегда под рукой".

7. Любовь к рыбе, но без лосося

Джей Ло любит рыбу, однако лосось ей не по вкусу. "Дженнифер всегда выбирает морского окуня, палтуса или треску, потому что ей не нравится текстура и вкус лосося", – рассказал Фернандес.

8. Не отказывается от маленьких слабостей

Хотя она придерживается здоровой диеты, Лопес позволяет себе немного сладкого. "Я ем все, но иногда вечером могу съесть одно или два печенья. Главное – последовательность во всем", – отметила она.

