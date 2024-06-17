Секреты фитнеса от Тома Хиддлстона: в чем смысл

Популярен как Локи, бог-трикстер, актер Том Хиддлстон не нуждается в представлении. Будь то франшиза "Мстители", "Конг: Остров черепа" или "Барный пик", Хиддлстон всегда очаровывал зрителей своей игрой.

Звезда, сыгравшая брата и противника Тора в нескольких фильмах Marvel, имеет завидное худощавое и спортивное телосложение. Итак, что идет на создание этого тела, пишет newsbytesapp.com.

Хиддлстон меняет тренировки в соответствии с характером

Актер пытается включить в свои тренировки новые виды деятельности, чтобы бросить вызов своему телу.

Для "Конг: Остров черепа" Хиддлстон вставал в четыре утра и выполнял всевозможные упражнения, такие как бег, прыжки, подъемы, подтягивания и толчки. Подобным образом персонаж Локи требовал тренировок, чтобы развить выносливость, ловкость и выносливость.

Йога является основной частью его фитнеса

Помимо тренировок, актер включает в себя растяжку и йогу. Растяжка тела до и после тренировки способствует усилению кровотока.

Это также помогает расслабить мышцы и сухожилия, одновременно увеличивая гибкость и диапазон движений. Регулярные занятия йогой после тренировки помогают улучшить баланс, силу и гибкость. Техника глубочайшего дыхания разогревает мускулы и успокаивает разум.

Питание является ключевым

Как сообщается, актер "Несвязанных" не привередлив по поводу того, что он ест. Он пробует поддерживать баланс белков и минимум углеводов в собственном рационе.

Продукты на его тарелке включают курицу, индейку, картофель, овощи и коричневый рис. Он пытается держаться подальше от красного мяса. Кроме того, он пьет много воды, чтобы очистить свой организм изнутри.

Не стоит забывать об основных добавках

Помимо обычной диеты, на кухне британского актера обнаружили место и другие добавки. Посещая тренажерный зал пять дней в неделю, он потребляет сыворотку, чтобы восполнить суточную потребность в белке.

40-летняя звезда также употребляет поливитамины по совету эксперта. Эти микроэлементы помогают в производстве энергии и улучшают иммунную функцию организма.

Хиддлстон любит танцевать

Хидлстон любит танцевать, и ему это удается достаточно хорошо. Актер учился классическим танцам для фильма "Возвращение в Крэнфорд". Он является экспертом по поп- и замковым движениям и роботам.

"Мне всегда нравилось танцевать. Когда моя сестра вышла замуж в Индии, я пропустил ужин, потому что танцевал", - однажды сказал Хиддлстон.

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