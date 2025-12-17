Секреты легкого приготовления: кулинарные советы для здорового рациона

Приготовление пищи заранее помогает контролировать рацион и делает питание более осознанным. Оно экономит время, позволяет избегать переедания и делает процесс более приятным.

Соблюдение простых кулинарных привычек помогает получать больше пользы от продуктов и наслаждаться любимыми блюдами. Издание eatthis.com собрало советы диетологов, которые помогут сделать приготовление пищи легким и эффективным.

1. Готовьте завтрак с вечера

Сделать завтрак заранее – это простой способ сэкономить время утром и избежать спешки. Такой подход особенно удобен для тех, кто постоянно в движении.

"Я люблю готовить смузи еще вечером и хранить его в герметичном контейнере. Утром достаточно просто взболтать напиток – и готовый завтрак можно взять с собой", – рассказывает диетолог-нутрициолог Сидни Грин.

Благодаря этому вы избегаете соблазна съесть что-то быстрое и малополезное – пончик или сладкий батончик. По данным клиники Майо, люди, которые регулярно едят сбалансированные завтраки, лучше контролируют вес, уровень сахара в крови, получают больше витаминов и минералов, а также демонстрируют более высокую производительность в течение дня.

2. Один раз готовишь – дважды наслаждаешься

"Я придерживаюсь принципа: если уже готовлю, стараюсь использовать часть ингредиентов и для следующего дня", – объясняет диетолог Джули Аптон.

Например, приготовьте овощи для фриттаты – и сделайте их вдвое больше, чтобы завтра добавить в другое блюдо. То же касается и белковых блюд: приготовили вегетарианские бургеры на ужин – сделайте две порции, и на следующий день будете иметь готовый обед. Не хотите еще одного бургера? Используйте котлету как белковую добавку к салату или овощам.

Аптон также советует ориентироваться на растительную диету – когда основа тарелки это овощи, фрукты, бобовые. Тогда у вас всегда будут наготове нарезанные и помытые овощи, которые можно быстро превратить в блюдо.

3. Не сравнивайте себя с соцсетями

"Мы все видели эти идеально отфотографированные контейнеры с приготовленными на неделю блюдами – и сразу думаем: "Как они это делают?". Позвольте признаться: я диетолог, но никогда не готовила еду таким способом и не планирую", – говорит диетолог Лаура Бурак.

Бурак советует отказаться от идеи, что блюдо должно быть "идеальным". Обед может состоять из яиц и тоста, тарелки с фруктами, сыром и крекерами или даже простого сэндвича.

"Если еда содержит качественные ингредиенты и действительно вас насыщает – это и есть главное", – добавляет она.

4. Сварите несколько яиц в неделю

Круто сваренные яйца – это универсальный и питательный продукт, который содержит холин – вещество, необходимое для памяти, настроения и работы мышц.

"Яйца – идеальный вариант для завтрака, обеда или перекуса. Сварите шесть штук в воскресенье, и будете иметь белковую основу на всю неделю", – говорит Грин.

Такие яйца можно хранить в холодильнике до семи дней. Их удобно брать с собой, добавлять в салаты или подавать как отдельное блюдо.

5. Держите кухонную кладовую в порядке

Чтобы здоровое питание стало привычкой, стоит иметь под рукой несколько базовых продуктов длительного хранения. Это позволит приготовить что-то полезное даже тогда, когда нет времени или свежих ингредиентов.

"Быстрые и питательные блюда можно сделать за несколько минут. Главное – запастись основными продуктами и научиться комбинировать их", – отмечает Бурак.

Например, всегда имейте несколько банок фасоли, измельченные помидоры и набор любимых специй. Из этого можно легко создать основу для чили или тушеных овощей.

6. Выбирайте универсальные продукты

Покупки становятся гораздо более рациональными, когда вы выбираете ингредиенты, которые можно использовать в нескольких блюдах. Это помогает экономить деньги и избежать пищевых отходов.

"Не нужно покупать десятки разных продуктов. Составьте список из 5-10 универсальных позиций, которые подходят для большинства ваших блюд. Я всегда держу дома вареные яйца, наборы для салатов, уже помытую зелень, нарезанные овощи и много фруктов, которые достаточно просто сполоснуть", – говорит Бурак.

Также диетолог советует держать под рукой удобные перекусы: бананы, орехи, порционные упаковки гуакамоле или хумуса, йогурты, сыры, а еще зерновой хлеб, питательные крекеры и банку орехового масла – отличные ингредиенты для быстрых сэндвичей и перекусов.

Хотя приготовление пищи может казаться сложным, эти простые привычки помогут превратить его в приятную и легкую часть вашей жизни. Со временем вы заметите, что питаться сбалансировано – совсем не трудно, если действовать с умом и заблаговременным планом.

