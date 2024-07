Секреты, помогающие похудеть: полезные привычки для стройного тела

Стремиться к здоровым формам, силе и тонусу в теле, это вполне нормальное стремление для каждого человека. Когда тело подтянуто и худо, это придает уверенности, однако для сохранения стройности следует отдавать предпочтение физическим упражнениям и здоровым пищевым привычкам.

Кроме того, помочь похудеть могут здоровые углеводы, которые большинство людей ошибочного считают опасными для фигуры. В зависимости от типа потребляемых углеводов они являются источником немедленной или будущей энергии, помогающей контролировать уровень сахара в крови, нормализовать гормональный баланс и влиять на массу тела, рассказали в Eat This, Not That!

Значение здоровых углеводов для тела

Сложные углеводы содержат больше клетчатки и меньше сахара, помогая стабилизировать уровень сахара в крови и контролировать вес. Эти химические соединения способны замедлять поступление глюкозы в кровь, что уменьшает всплеск инсулина и поддерживает гормональный баланс. Однако, их нельзя путать с простыми углеводами, которые оказывают диаметрально противоположный эффект. Отметим, что жир на животе часто связан именно с гормональным дисбалансом, вызванным высоким уровнем инсулина, эстрогена и кортизола.

Типы углеводов и их предназначение в рационе

Продукты с высоким уровнем обработки, такие как белый хлеб, выпечка, крупы, белый рис, газированные напитки и сладости, теряют природные питательные вещества, такие как клетчатка и витамины, а также часто содержат слишком много сахара. Чтобы стимулировать уменьшение отложений на животе, следует выбирать здоровые углеводы, такие как фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки. В частности, вы можете обогатить свой рацион, потребляя капусту, брюссельскую капусту, брокколи, ягоды, бобовые и цельнозерновые продукты. Это поможет снизить уровень гормонов, накапливающих жир, способствуя уменьшению лишнего веса.

Польза сбалансированного питания

Для поддержки стабильного уровня сахара в крови и сытости после еды включайте в рацион белки и жиры. Правильный рацион должен включать нежирный белок, содержащийся в лососе, сардине, сельди, скумбрии, а также семенах льна или чиа. Кроме того, здоровые жиры, такие как авокадо, орехи и оливковое масло, стимулируют сжигающие жиры гормоны. При этом необходимо ограничить потребление кофеина перед сном, чтобы не повышать уровень кортизола, способствующего накоплению жира. Это поможет поддерживать гормональный баланс и стройность тела.

