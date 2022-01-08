Секс во время пандемии COVID-19: врачи назвали за и против

Пандемия COVID-19 изменила привычный образ жизни большинства жителей планеты. Нам пришлось приспосабливаться к новым реалиям, овладевать дистанционными формами обучения и работы, а также привыкать к преимущественному нахождению дома. Для кого-то это было легко, а кому-то слишком сложно, ведь вносило коррективы во все сферы жизни, даже интимную.

Действительно, как это ни странно, но COVID-19 может повлиять даже на сексуальные отношения, ведь всемирные рекомендации включают в себя социальное дистанцирование. OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию и разобрался в том, как обезопасить половую жизнь во время пандемии.

Секс – это здоровая и естественная часть человеческих отношений. Чтобы доставлять радость и удовлетворение партнерам, он всегда должен оставаться безопасным. Однако во времена пандемии любой контакт с человеком, даже близким, может быть потенциально рискованным.

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Что нового привнесла пандемия в сексуальную жизнь?

Смена привычек, постоянное пребывание в замкнутом пространстве, предостережения врачей и тревога за здоровье не могли не принести изменений в личную жизнь людей. Так, опрос, проведенный в начале распространения коронавирусной инфекции, показал, что почти половина участников указала на уменьшение количества сексуальных контактов по сравнению с допандемическим временем.

Издание EveryDayHealth после консультирования с доктором медицины Кейси Черч рассказало, изменилась ли половая жизнь людей в пандемическое время и дала советы, как обеспечить собственную защиту.

О пользе интимных отношений известно всем, поскольку они не только дарят физическое удовольствие, но, по словам специалистов, помогают расслабиться, снимают напряжение в теле и тревогу. Именно поэтому они остаются очень важными в периоды повышенного стресса, да и потребность в них на сегодняшний день не уменьшилась, а лишь приобрела определенные особенности.

В период разгара коронавируса важнейшей становится необходимость как никогда заботиться о безопасных половых отношениях. Издание Healthline по консультации специалистов определяет безопасный секс как любое удовлетворение партнеров, помогающее снизить риск заражения заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП). Но сегодня из-за господства COVID-19 это понятие перестало укладываться только в известные ранее рамки.

Обязательным условием защиты является удостоверение, что вы с вашим партнером имеете одинаковый COVID-статус, например, вакцинированы или переболели. Врачи еще недостаточно осведомлены о природе коронавируса и не могут заявлять, что он передается половым путем, однако известно, что он сосредоточен в жидкостях (слюна, слизь) человека, а это значит, что риск заражения во время поцелуев очень высок.

Также некоторые исследования свидетельствуют, что коронавирусная инфекция может выявляться в сперме мужчин даже во время выздоровления.

Как и в случае с заболеваниями, передающимися половым путем, риск заражения COVID-19 значительно повышается во время новых или случайных связей, а постоянный партнер – является лучшим выбором. Поэтому следует быть чрезвычайно ответственными за вступление в подобные отношения.

Как можно уберечь отношения и защититься от коронавируса?

Самые первые рекомендации остаются одинаковыми для всех.

Проверенные партнеры. Сведите к минимуму секс с малознакомыми людьми и избегайте партнеров, имеющих симптомы коронавирусной инфекции.

Вакцинация. Если вы с партнером защищены прививкой, то риск заражения значительно снижается, но не равен нулю. Ведите привычную жизнь, однако не избегайте социальной дистанции и следите за своим самочувствием.

Дистанцирование. Если вы или ваш партнер испытываете симптомы болезни, найдите возможность избежать общего пребывания до полной нормализации самочувствия. Сохранить доверие, нежность и страсть в этом случае могут помочь видеозвонки, переписка или общая мастурбация. Если такой возможности нет, подождите с сексуальными отношениями или используйте маску во время секса и не забывайте об остальных средствах контрацепции.

Гигиена и дезинфекция. О мытье и обработке рук и тела после возвращения домой, до еды, а также перед сексом мы все прекрасно знаем. Однако вирус может некоторое время оставаться на поверхностях и предметах, которые мы трогаем руками или облюбовали для интимных удовольствий, поэтому обрабатывайте эти места дезинфекционными средствами и не забывайте о регулярной уборке.

Секс-игрушки. Разнообразьте вашу жизнь во время пандемии интимными игрушками, которые помогут снять напряжение в случае невозможности привычного секса с партнером из-за COVID-19 или дистанции. Кстати, исследования свидетельствуют, что многие в мире так и поступают в пандемическое время, чем вызывают значительный прирост продаж подобной продукции.

В последние несколько лет мир претерпел многочисленные изменения во всех сферах человеческой жизни. Не обошли они и личные отношения, а для некоторых COVID-19 стал настоящим испытанием. Полный отказ от привычной личной жизни и сексуального удовлетворения – не самый лучший способ борьбы с коронавирусом. Следование определенным правилам и рекомендациям врачей поможет не только обезопасить себя от заражения, но и подарит возможность наслаждаться интимной близостью.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что среди невысоких мужчин количество разводов меньше на 32% по сравнению с высокими. Ученые предположили, что это связано с тем, что они могут быть лучшими сексуальными партнерами.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о своем здоровье и своих семьях – привиться от коронавируса, а тем, кто прошел полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!