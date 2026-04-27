Семейная медицина в Украине: врачи стареют, интерны не приходят

Украинская первичка сегодня выглядит как система, которая формально существует, но фактически работает на грани истощения. Цифра, которая звучит сухо и даже немного бюрократически, на самом деле имеет очень конкретный клинический подтекст: на одного врача в возрасте 60+ приходится примерно 0,06 интерна. Перевожу с "языка статистики" на человеческий: преемственности почти нет.

И тут возникает неудобный вопрос. Может ли система, которую молодые врачи обходят десятой дорогой, быть реально привлекательной для пациентов? Ответ, не очень оптимистичный.

Семейная медицина в Украине попала в классическую ловушку модели "выживание вместо развития". Формально она имеет все правильные атрибуты: декларации, финансирование через НСЗУ, акцент на профилактику. Но изнутри это часто выглядит как постоянный бег с препятствиями, где врач выполняет роль и терапевта, и администратора, и психолога, и иногда даже социального работника. И все это при ресурсах, которые мягко говоря не соответствуют ожиданиям.

Молодые врачи это прекрасно видят. И голосуют не на выборах, а ногами. Это не вопрос "непатриотичности", это вопрос рационального выбора карьерной траектории.

Есть еще один момент, о котором не очень любят говорить в официальных презентациях. Значительная часть первички обслуживает громады с высокой долей пожилых пациентов и низкой медицинской комплаентностью. То есть врач работает в среде, где профилактика часто проигрывает привычкам, а мотивация пациента к изменениям минимальна или нулевая. Для молодого специалиста это быстрый путь к профессиональному выгоранию.

И вот здесь начинается самое интересное. Вместо системных изменений мы часто видим косметические решения. Немного подкрасили фасад, добавили громких слов о пациентоориентированности, провели очередной форум. Выглядит красиво. Но по сути это попытка оптимизировать то, что структурно не работает.

Проблема не в коммуникации и не в "недостаточной мотивации врачей". Проблема в модели стимулов. Если система не дает врачу прогнозируемого дохода, профессионального развития и нормального баланса жизни, она проигрывает конкуренцию. И проигрывает не абстрактно, а очень конкретно, с оттоком кадров.

Что дальше?

Если ничего не менять, сценарий очевиден. Старение врачебного корпуса, рост нагрузки на оставшихся и дальнейшее падение качества первичной помощи. Пациенты уйдут в частный сектор или вообще будут выпадать из системы. Государство получит более дорогие осложнения вместо дешевой профилактики.

Вывод простой и немного циничный

Молодые врачи не убегают от медицины. Они бегут от условий. И пока эти условия не изменятся, никакие правильные слова о "важности первички" не работают. Потому что медицина это не о лозунгах. Это о системе, которая либо держит людей, либо теряет их.