Сердце будет благодарно: как шоколад снижает риск сердечных заболеваний

Согласно новым исследованиям шоколад может положительно влиять на здоровье вашей сердечно-сосудистой системы. Он не только влияет на наше настроение и улучшает состояние кожи, но и оказался полезным для сердца, считают врачи.

Но речь не идет о молочном шоколаде с карамелью. А вот маленькая порция черного шоколада в вашем рационе может стать частью полезного питания, пишет Eat This Not That.

Исследование о влиянии экстракта какао на уменьшение смертности от сердечного заболевания

Последнее исследование, появившееся в The American Journal of Clinical Nutrition, показывает, что экстракт какао может значительно снизить риск сердечных заболеваний среди людей старше 60 лет.

В исследовании участвовало более 20 тысяч участников в течение нескольких лет. Стало известно, что принимавшие экстракт какао имели на 27% меньше вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.

Эффективность какао-бобов

Флавоноиды, содержащиеся в какао, известны своими антиоксидантными свойствами и могут улучшать здоровье сердца и снижать АД. Они также показали потенциал защиты когнитивных функций в определенном возрасте. Но следует отметить, что флавоноиды также содержатся в других продуктах, таких как ягоды, чай и виноград, являющиеся важной частью сбалансированной диеты.

Чтобы понимать полный механизм влияния флавоноидов на сердечно-сосудистую систему, требуются дальнейшие исследования. Однако на основе уже известных преимуществ черного шоколада для здоровья его потребление с познанием дела может стать ценным вкладом в вашу ежедневную диету.

