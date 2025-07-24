Когда Эдвард Мунк создавал свое полотно "Крик", вряд ли он догадывался, что картина впоследствии станет идеальной метафорой панической атаки. Пульс быстрый и громкий, как литавры в симфонии Малера. Во рту сухо, в голове звенит. Что происходит с человеком в этот момент — сердечный приступ или все же влияние эмоций? Все чаще ко мне обращаются пациенты с очень похожим "пакетом" жалоб: "ночью резко проснулся с громким сердцебиением", "не пью кофе, потому что после него чувствую тревогу", "сердце будто замирает в груди". Стресс, тревога, чрезмерное потребление кофеина — все это может вызвать панические атаки, которые будут имитировать сердечную патологию. Однако иногда за маской тревожного расстройства скрывается настоящая аритмия.

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Панічна атака — серце здорове, але здається, що вмираєш

Панічна атака — це короткочасний, але надзвичайно інтенсивний приступ страху, який виникає раптово. Іноді навіть без безпосереднього впливу тригеру. Людина відчуває, що не може дихати, серце "вискакує", німіють кінцівки. Часто з’являється страх смерті або втрати контролю. Характерно, що напад триває 15–30 хвилин, після чого зникає так само раптово, як і виник.

Під час такої атаки пульс може підвищуватись до 100–130 ударів на хвилину, але при цьому серцевий ритм залишається правильним. На ЕКГ зазвичай немає патологічних змін. Людина звертається до швидкої допомоги, проходить усі обстеження — і чує: "у вас усе в нормі". Втім, сама панічна атака є серйозним маркером — сигналом, що нервова система виснажена або перевантажена.

Аритмія — коли проблема дійсно в серці

На жаль, подібна клініка можлива і при серйозних порушеннях серцевого ритму. Наприклад, фібриляція передсердь, надшлуночкові тахікардії або екстрасистолії можуть проявлятись як напади серцебиття, що раптово виникають і зникають. У таких випадках пульс часто нерівномірний, з перебоями, іноді супроводжується запамороченням, слабкістю або навіть короткочасною втратою свідомості.

Особливо насторожити повинні симптоми, які виникають уночі або під час сну — вони рідко супроводжують панічні атаки, зате часто є маркером серцевої патології. Якщо у вас або ваших родичів були епізоди раптової смерті, аритмій чи кардіоміопатій — це привід для кардіологічного обстеження навіть без виражених симптомів.

Коли варто зробити Холтер

Холтерівське моніторування ЕКГ — це добове (іноді 48–72-годинне) реєстрування електричної активності серця під час звичайного життя. Ви як звичайно прокилаєтесь, пʼєте ранкову каву, йдете на прогулянку з собакою, а потім на роботу і тд., але в цей час із вами поруч маленький шпигун. Він уважно слідкує за ритмом серця та записує кардіограму. Саме таке постійне моніторування серцевої активності дозволяє виявити навіть короткі, епізодичні порушення ритму, які неможливо зафіксувати на звичайній кардіограмі.

Показання до холтера: повторювані напади серцебиття або перебоїв, епізоди запаморочення, підозра на фібриляцію передсердь, анамнез раптової смерті в родині, порушення свідомості невідомого походження.

Навіть якщо ви підозрюєте, що це "просто" стрес або виснаження — холтер може або підтвердити вашу гіпотезу, або попередити справжню небезпеку. Особливо, якщо вам понад 35 років.

Кофеїн: чи буває забагато?

У суспільстві побутує думка, що кофеїн – ворог серця. Ми асоціюємо усі негаразди із зайвою чашкою кави: серце юʼється швидко – винна кава; тривожність наростає – знову – і тут вона завинила. Але чи так це?

Цікаво, що згідно з дослідженнями JAMA Cardiology 2023 року, помірне вживання кави не асоціюється з підвищеним ризиком аритмій у здорових людей. Навпаки, доведено кардіопротективний вплив кофеїну. Тобто, люди, які споживають кофеїн дозовано мають нижчий ризик розвитку хвороб серця. Несподівано, правда? Водночас, у людей з високою тривожністю навіть одна чашка кави може спричинити тахікардію, тремор і дратівливість.

Тому варто знати скільки міститься кофеїну в улюблених напоях: приміром, порція еспресо (30 мл) містить приблизно 60 мг кофеїну. Американо — 80–120 мг. Так само і у фільтр-каві. У чорному чаї — до 60 мг, а в енергетиках — до 80 мг. Темний шоколад також містить кофеїн — близько 25–40 мг у 50 грамах.

Рекомендована максимальна доза для здорової людини — до 400 мг кофеїну на добу. Це приблизно 3–4 чашки кави. Але людям з тривожними розладами, гіпертонією або аритміями слід обмежитись до 200 мг кофеїну. Варто також пам’ятати, що кофеїн накопичується, особливо при порушеннях сну, гормональних збоях чи на фоні прийому деяких медикаментів.

Де межа між психікою і серцем?

Насправді, ця межа тонка й індивідуальна. Можна зробити десятки нормальних кардіограм, але одного разу — не встигнути. Можна пити каву роками без проблем, а потім — у період тривалого стресу — отримати серйозні перебої. І навпаки: можна мати діагностовану аритмію, але більшість симптомів буде викликана тривогою.

Наша нервова система і серце тісно пов’язані. Страх може пришвидшити пульс, але й аритмія може викликати паніку. Справжнє мистецтво — відрізнити одне від іншого.

Що робити?

Якщо ви відчуваєте повторювані напади серцебиття, перепади тиску, запаморочення або просто не можете відрізнити психосоматику від проблеми з серцем — зверніться до кардіолога. Зробіть базову діагностику: ЕКГ, УЗД серця, загальні аналізи, перевірте гормони щитовидної залози, холтер.

Якщо ж серце повністю здорове, а симптоми не зникають — тоді вам до психотерапевта. Бо навіть "здорове" серце не повинно щодня битися від страху.

Іноді серце прискорюється, щоб урятувати нас. Але іноді — щоб сказати: "Я втомилось. Подбай про мене".