'Серьезное давление на медицину': в ВОЗ доложили о ситуации с новым штаммом гриппа в Европе

Новый доминирующий штамм гриппа стремительно распространяется по Европе, создавая серьезное давление на системы здравоохранения сразу в нескольких странах. Всемирная организация здравоохранения фиксирует раннее начало сезона и резкий рост количества случаев, в том числе среди уязвимых групп населения.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Данные обнародованы в еженедельном обзоре ВОЗ по эпидемиологической ситуации в европейском регионе.

По оценкам ВОЗ, по меньшей мере 27 из 38 стран европейского региона уже сообщают о высокой или очень высокой активности гриппа. В шести государствах, среди которых Ирландия, Сербия, Словения, Сербия и Великобритания, более половины пациентов с гриппоподобными симптомами получают положительный результат теста.

Основным двигателем нынешней волны инфекций стал сезонный вариант A(H3N2), на который приходится до 90% всех подтвержденных случаев гриппа в Европе. В то же время в ВОЗ отмечают, что пока нет доказательств того, что этот штамм вызывает более тяжелое течение болезни по сравнению с предыдущими сезонами.

По данным организации, сезон гриппа в этом году начался примерно на четыре недели раньше, чем обычно. Это привело к резкой нагрузке на больницы, первичную медицинскую помощь и службы экстренной помощи в ряде стран. В частности, в Великобритании Национальная служба здравоохранения предупредила об одной из самых сложных зим за последние годы, а в Германии зафиксировали старт сезона на две–три недели раньше средних показателей.

Во Франции медицинские службы сообщают о стремительном росте количества случаев во всех возрастных группах и увеличении обращений в отделения неотложной помощи. В Испании уровень заболеваемости уже превысил прошлогодний зимний пик, а количество госпитализаций за одну неделю удвоилось. Значительные всплески также фиксируют в Румынии и Венгрии.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге отметил, что даже незначительные генетические изменения вируса могут иметь масштабные последствия для систем здравоохранения. Он подчеркнул важность вакцинации, борьбы с дезинформацией и соблюдении базовых профилактических мер, подчеркнув, что пик сезона ожидается в конце декабря или в начале января.

