Сезон зимних фруктов: что стоит есть для здоровья в холодные месяцы

Зимние месяцы – это не только сезон холодов, но и время, когда появляются полезные фрукты, помогающие укрепить иммунитет. Летом нас радует разнообразие ягод, а именно зимой можно насладиться настоящими суперфруктами.

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Хурма, гранат, киви и апельсины наполнены витаминами и антиоксидантами, защищающими организм от болезней. Издание eatthis.com рассказывает, какие зимние плоды следует обязательно добавить в свой рацион, чтобы оставаться здоровыми и энергичными.

Хурма

Хурма – фрукт из Китая, который сейчас выращивают во многих странах мира. Ее собирают осенью, и она доступна с октября по декабрь. Один плод хурмы содержит 31 калорию и удовлетворяет 18% дневной потребности в витамине С. Вкус хурмы зависит от ее спелости: недозрелая хурма может быть терпкой, тогда как спелая – сладкая и нежная.

Груши

Груши Анжу и Бартлетт доступны круглый год, но другие сорта можно найти только в сезон с октября по февраль. Груши полезны для пищеварения и сердечно-сосудистой системы, ведь одна средняя груша обеспечивает 5,5 г клетчатки, что составляет 20% от дневной нормы для 2000 калорийного рациона.

Грейпфрут

Этот сочный и ароматный фрукт, с пиковым сезоном с поздней осени до ранней весны, богат витаминами С и А. Средний грейпфрут покрывает 98% суточной потребности в витамине С и 79% в витамине А. Грейпфрут превосходен в сыром виде или в дополнение к блюдам , но людям, принимающим кроворазжижающие препараты, следует проконсультироваться с врачом.

Клюква

Клюква – один из символов праздничного стола, доступный с октября по декабрь. Ее польза для здоровья, особенно в контексте профилактики инфекций мочевыводящих путей, подтверждается некоторыми исследованиями, хотя результаты неоднозначны.

Апельсины

Хотя апельсины можно купить круглый год, их вкус лучший зимой. Апельсины, клементины и мандарины богаты витамином С, а флавоноид гесперидин помогает снижать артериальное давление и оказывает противовоспалительное действие.

Киви

Этот маленький зеленый плод, доступный с осени до ранней весны, содержит гораздо больше витамина С, чем апельсины. Два киви SunGold могут обеспечить 287% суточной потребности в витамине С. Исследования показывают, что регулярное употребление киви может улучшить иммунитет и уменьшить тяжесть респираторных инфекций.

Гранаты

Гранаты собирают с октября по январь. Они богаты антиоксидантами – их сок обладает более высокой антиоксидантной активностью, чем красное вино или зеленый чай. Некоторые исследования показали, что регулярное употребление гранатового сока помогает снижать уровень холестерина.

Запаситесь этими сезонными фруктами, чтобы поддержать здоровье и иммунитет в холодное время года!

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