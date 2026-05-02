У всьому світі мільйони людей щороку стикаються з сезонною алергією. Навесні або восени з’являються типові симптоми: свербіж очей, нежить, закладеність носа, чхання. Найчастіші тригери — пилок дерев і трав, амброзія та пліснява.

Іноді важко зрозуміти, що саме викликає погане самопочуття — алергія чи застуда. Однак це важливо розрізняти, оскільки підходи до лікування різні.

СУТНІСТЬ АЛЕРГІЇ

Алергія — це реакція імунної системи на речовини з вмістом білків (алергени), які для більшості людей є безпечними.

При контакті з алергеном імунна система сприймає його як загрозу і запускає реакцію: продукуються біологічно активні речовини (зокрема гістамін), які й спричиняють симптоми — свербіж, сльозотечу, нежить, чхання.

Інтенсивність реакції залежить від того, наскільки загрозливим організм вважає алерген. Наприклад, більшість людей не реагує на пилок, але в деяких людей імунна система сприймає його як небезпечного агента.

Коли люди, які мають алергію на пилок, вдихають повітря, пилок, що міститься в ньому, осідає на слизових оболонках носа та очей, викликаючи запалення та подразнення. При сильній реакції можуть порушуватися дихання та розвинутися бронхіальна астма.

ОСНОВНІ СИМПТОМИ ТА СЕЗОННІ АЛЕРГЕНИ

До найпоширеніших симптомів алергії належать: закладеність носа, чхання, свербіж очей, носа та горла, сльозотеча та нежить, постназальний затік (стік слизу в горло), втома, кашель.

Серед типових сезонних алергенів:

Пилок дерев — березень/квітень

Пилок трав — червень/липень

Амброзія — осінь

Пліснява — осінь

Не всі алергії, пов’язані з навколишнім середовищем, є сезонними. Є цілорічні алергії, зокрема, на шерсть тварин та пилових кліщів.

ЯК ВИЗНАЧАЮТЬ АЛЕРГЕН

Щоб точно визначити причину алергічних реакцій, проводять такі тести:

Шкірні проби: через невеликий прокол на поверхні шкіри, зазвичай на передплеччі, вводять мінімальну кількість ймовірного алергену. Якщо на нього є алергія, шкіра реагує запаленням, почервонінням і набряком. Шкірні тести дають швидкі результати — зазвичай протягом пів години або 24–48 годин.

Аналізи крові. Дозволяють визначити реакцію на більшу кількість алергенів. Використовують для виявлення сезонних та цілорічних алергій, а також алергій на їжу, ліки та укуси комах. При хронічних шкірних захворюваннях (псоріаз або екзема), замість шкірних тестів рекомендуються аналізи крові.

Важливо повідомити алерголога про будь-які препарати, які приймаються, оскільки деякі з них можуть вплинути на результати алергічних тестів.

ЛІКУВАННЯ СЕЗОННОЇ АЛЕРГІЇ

Найчастіше призначають безрецептурні або рецептурні антигістамінні препарати, що допомагають пригнічувати імунну реакцію організму, полегшуючи симптоми. Для зняття набряку носа можна короткочасно застосовувати судинозвужувальні засоби. За потреби застосовуються препарати проти кашлю та очні протиалергічні краплі.

Лікар може призначити антигістамінні або стероїдні назальні спреї. Вони допомагають зменшити запалення слизової оболонки, спричинене сезонними алергенами, що переносяться повітрям.

Більш спеціалізованою допомогою є алерген-специфічна імунотерапія, що спрямована на формування толерантності імунної системи до алергену шляхом введення невеликих доз подразника.

Алерген-специфічну імунотерапію проводять двома способами:

Підшкірні ін'єкції, що містять конкретні алергени. Їх роблять протягом багатьох місяців або років, зазвичай у руку.

Сублінгвальна імунотерапія. Це таблетки або краплі, що розчиняються під язиком (сублінгвально). Однак її використовують лише для алергії на траву та амброзію.

ЯК ЗМЕНШИТИ ВПЛИВ АЛЕРГЕНІВ

Щоб мінімізувати вплив сезонних алергенів:

Слідкуйте за щоденним рівнем концентрації пилку та спор цвілі, щоб зменшити перебування на вулиці в пікові дні. Використовуйте спеціалізовані ресурси моніторингу, які дають алергопрогнози.

Почніть приймати препарати до початку сезону алергії, коли кількість пилку, трави, амброзії або цвілі різко зростає.

Закривайте вікна та двері у домі, офісі та автомобілі, щоб не пропускати пилок.

Одягайте на вулиці головний убір та мийте волосся перед сном, щоб пилок не потрапляв на подушку та не контактував зі шкірою обличчя.

Переодягайтеся після перебування на вулиці. Дослідження показують, що половина пилку, який потрапляє на одяг, залишається навіть тоді, коли його намагаються струсити перед тим, як зайти в приміщення.

Не косіть траву або не згрібайте запліснявіле листя, якщо вони є вашими тригерами, або робіть це в масці.